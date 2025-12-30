ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

年末年始の安全運転総点検　凍結路面・飲酒運転・子どもの命を守る注意点まとめ

凍結路面（イメージ）
  凍結路面（イメージ）
  • 関越道事故現場（12月27日11時発表）
  関越道事故現場（12月27日11時発表）
  • 関越道事故復旧（12月27日15時発表）
  • 関越道事故復旧（12月27日19時発表）
  • スタッドレスタイヤ（イメージ）
  • 忘年会・新年会（イメージ）
  • 初詣（イメージ）

年末年始は帰省や旅行、初詣などで自動車やモーターサイクルの利用が増える時期である。いっぽうで、積雪や路面凍結によるスリップ事故、飲酒運転、子どもの安全確保といった課題も表面化しやすい。

実際に2025年12月には、群馬県みなかみ町の関越自動車道で、凍結した路面を原因とする多重衝突事故が発生したとの報道があった。警察庁や国土交通省、日本自動車連盟（JAF）などは、凍結路面での運転方法や冬用装備の重要性、飲酒運転防止、チャイルドシートの正しい使用について注意を呼びかけている。

本記事＜再掲＞では、年末年始に特に注意したい安全運転のポイントを、路面凍結対策、雪道装備、子どもの安全、飲酒運転防止、初詣や初日の出ドライブ・ツーリング時の注意点という観点から整理する。新年を事故なく迎えるための参考にしてほしい。

凍結路面の走り方とブラックアイスバーンの見分け方…関越道で多重衝突
https://response.jp/article/2025/12/27/405380.html

★群馬県みなかみ町の関越自動車道下り線で多重衝突事故が発生した。凍結した路面で車両がスリップして衝突したとの報道がある。冬季は、積雪や路面凍結によるスリップ事故が多発する。警察庁や国土交通省などでは、凍結路面での運転について、通常時とは異なる注意を呼びかけている。

雪道でノーマルタイヤは制動距離が大幅増！…JAFが年末年始の対策を呼びかけ
https://response.jp/article/2025/12/28/405395.html

★JAFは、帰省や旅行などでクルマの利用が増える年末年始に向け、雪道対策と事前点検の徹底を呼びかけている。冬期は急な冷え込みや路面凍結、大雪による交通への影響が発生しやすく、スタッドレスタイヤやチェーンなどの適切な装備が重要だ。

年末年始の帰省でチャイルドシート使用を　帰省先で普段と異なるクルマに乗車
https://response.jp/article/2025/12/27/405373.html

★JAF大阪支部は、年末年始の帰省時に、子どもを乗せる際には必ずチャイルドシートを正しく使用するよう呼びかけている。帰省先で普段と異なるクルマに乗車する場合でも、移動距離の長短にかかわらず、チャイルドシートは必要だ。子どもや孫の命を守るため、家族全体での意識が重要になる。

忘年会・新年会（イメージ）

二日酔いだぁ…前夜の飲酒が翌日の運転に影響も　飲酒運転に注意喚起
https://response.jp/article/2025/12/28/405393.html

★JAF大阪支部は、忘年会や帰省で飲酒の機会が増える12月に向け、飲酒運転防止の注意を喚起している。内閣府の「2025年版交通安全白書」によると、2024年中に自動車、自動二輪車、一般原動機付自転車の運転者が飲酒運転をしたことによる交通事故発生件数は2346件で、前年と同数であった。いっぽう、死亡事故件数は140件となり、前年より28件増加している。

【2026年初詣ドライブ】車で行きやすい全国スポットと駐車・混雑対策まとめ
https://response.jp/article/2025/12/28/405399.html

★2026年の幕開け、車で初詣に出かけてみてはどうだろうか。自動車での移動は天候の影響を受けにくく、荷物を載せたり寒さに対策したりが簡単。小さな子どもや高齢者がいる場合でも、安心感がある移動手段だ。本記事では「車で行きやすい」「駐車場との動線が比較的読みやすい」「家族連れでも立ち回りやすい」という観点から、全国の初詣スポットを整理した。あわせて、元日特有の渋滞や交通規制、冬の路面状況など、ドライブ時に押さえておきたい注意点もまとめている。新年最初のドライブを安全で快適なものにするための参考にしてほしい。

初詣（イメージ）

【初日の出ツーリング】モーターサイクルで行くといい！ 全国スポットと注意点まとめ
https://response.jp/article/2025/12/27/405379.html

★新しい一年の始まりを、モーターサイクルで迎えてみてはどうだろうか。エンジンの鼓動とともに走り、水平線から昇る初日の出を目にする体験は、ツーリングならではの特別な達成感がある。本記事では、走る楽しさと初日の出の観賞を両立できる全国のスポットをピックアップした。あわせて、元旦特有の混雑や路面凍結など、往復時に注意すべきポイントも整理している。安全を最優先にしながら、新年の走り初めと一年の無事を願う参考にしてほしい。

安全運転、ヨロシク！安全運転、ヨロシク！

出動10秒に1回！ JAFが年末年始のクルマ利用に注意喚起…事前点検
https://response.jp/article/2025/12/27/405375.html

★JAFは、帰省や旅行などでクルマの利用が増える年末年始に向け、トラブル防止のための事前点検と雪道対策の徹底を呼びかけている。年末年始はクルマのトラブルが集中する時期であり、出発前の点検が重要だとしている。

《高木啓》

