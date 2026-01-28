ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

オリックス自動車とパイ・アール、アルコールチェックと運転情報を一元管理…「アルキラーNEX」と「e-テレマ」が連携

アルキラーNEX×e-テレマ連携イメージ
  • アルキラーNEX×e-テレマ連携イメージ

パイ・アールは、クラウド型アルコールチェックシステム「アルキラーNEX」と、オリックス自動車のテレマティクスサービス「e-テレマ」とのシステム連携を開始したと発表した。

この連携により、e-テレマで取得した運転情報が自動的にアルキラーNEXへ取り込まれ、アルコールチェック結果と運転情報を突き合わせた「運転日報」として一元的に管理・出力することが可能になる。

アルコールチェックの義務化や安全運転管理の強化が求められる中、多くの事業者では「運転日報」「アルコールチェック記録」「各種運行データ」がバラバラに管理されている状況が続いている。現場では、管理者が複数のシステムや紙帳票を突き合わせて確認する必要があり、ヒューマンエラーや見落としのリスク、ならびに多大な管理工数が課題となっていた。

アルキラーNEXは、いつ・どこで・だれがアルコールチェックを行ったかをクラウド上で一元管理できるサービスとして、多くの白ナンバー事業者に導入されている。導入社数は5200社を突破し、白ナンバー向けアルコールチェックシステムではシェアNo.1を獲得している。

一方、e-テレマは、通信・GPS機能を備えた車載機により、運行データを容易に取得できるテレマティクスサービスとして、コンプライアンス・環境・安全に関する課題解決に活用されている。

今回の連携により、運転情報とアルコールチェック状況を同一画面上で確認でき、管理者が個別にデータを突き合わせる必要がなくなる。運転者ごと・車両ごとの運転履歴とアルコールチェック結果をあわせて確認することで、リスクの早期発見・是正につながる。

連携された運転情報は、車両別・社員別に自動集計され、運転日報・月報として画面確認およびCSV出力が可能だ。これにより、日報作成や管理資料の作成にかかる時間を大幅に削減する。

連携のメリットとして、アルコールチェック結果と運転情報の突合せ作業が不要となり、運行管理業務の工数削減を実現する。また、リアルタイム性の高いデータに基づく運行管理により、リスクの可視化と早期発見が可能になる。さらに、日報・月報の自動集計・出力により、記録の抜け漏れ防止と監査対応の効率化に貢献する。

パイ・アールは今後も、アルコールチェックと運行データを活用した安全運転管理の高度化を通じて、事業者のコンプライアンス強化と安全・安心な社会の実現に貢献していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

オリックス自動車

飲酒運転

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES