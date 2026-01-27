社用車管理のDX化を推進、東海理化が最新「Bqey」出展へ…総務・人事・経理Week

東海理化は、2月25日から27日までの3日間、ポートメッセなごやで開催される「第8回 名古屋 総務・人事・経理Week」に出展し、社用車管理の課題を解決するシステム「Bqey（ビーキー）」を展示する。

【画像全2枚】

多くの企業で導入が進むアルコールチェックにおいては、「実施忘れ」や「虚偽報告」の問題が残り、多くの企業が運用の形骸化を課題としている。

「Bqey」は運転前後のアルコールチェックが未実施の場合にアラートを発し、顔写真撮影でなりすましを防止する機能を持つ。さらに、アルコール検知で基準値を超えた場合やチェックが未実施の際は、車両の起動を制御しエンジンが掛からなくなる「アルコール・インターロック」機能を搭載している。これにより、形骸化や不正報告の防止と法令に基づく厳格な飲酒運転対策を支援する。

また、「Bqey」は社用車管理を一元化し管理業務のDX(デジタルトランスフォーメーション)化にも寄与する。近年の現場の要望に応え、UI（ユーザーインターフェース）とUX（ユーザーエクスペリエンス）を全面的にリニューアルし、ドライバーと管理者双方にわかりやすく直感的な操作性を提供する。

今回の展示では、新しくなった画面で車両予約やアルコールチェックの記録、スマートフォンでの車の施解錠などドライバーの業務フロー、さらには安全運転管理者が管理すべき日常点検や運転日報の内容を確認できる。実際のスマートフォンやパソコン画面の操作体験も可能となっている。

東海理化は今後も社用車管理の効率化と安全運転推進に取り組んでいく、としている。