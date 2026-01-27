ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

社用車管理のDX化を推進、東海理化が最新「Bqey」出展へ…総務・人事・経理Week

社用車管理のBqey
  • 社用車管理のBqey
  • 社用車管理のBqey

東海理化は、2月25日から27日までの3日間、ポートメッセなごやで開催される「第8回 名古屋 総務・人事・経理Week」に出展し、社用車管理の課題を解決するシステム「Bqey（ビーキー）」を展示する。

【画像全2枚】

多くの企業で導入が進むアルコールチェックにおいては、「実施忘れ」や「虚偽報告」の問題が残り、多くの企業が運用の形骸化を課題としている。

「Bqey」は運転前後のアルコールチェックが未実施の場合にアラートを発し、顔写真撮影でなりすましを防止する機能を持つ。さらに、アルコール検知で基準値を超えた場合やチェックが未実施の際は、車両の起動を制御しエンジンが掛からなくなる「アルコール・インターロック」機能を搭載している。これにより、形骸化や不正報告の防止と法令に基づく厳格な飲酒運転対策を支援する。

また、「Bqey」は社用車管理を一元化し管理業務のDX(デジタルトランスフォーメーション)化にも寄与する。近年の現場の要望に応え、UI（ユーザーインターフェース）とUX（ユーザーエクスペリエンス）を全面的にリニューアルし、ドライバーと管理者双方にわかりやすく直感的な操作性を提供する。

今回の展示では、新しくなった画面で車両予約やアルコールチェックの記録、スマートフォンでの車の施解錠などドライバーの業務フロー、さらには安全運転管理者が管理すべき日常点検や運転日報の内容を確認できる。実際のスマートフォンやパソコン画面の操作体験も可能となっている。

東海理化は今後も社用車管理の効率化と安全運転推進に取り組んでいく、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

東海理化

飲酒運転

DX

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES