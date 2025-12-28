ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

雪道でノーマルタイヤは制動距離が大幅増！…JAFが年末年始の対策を呼びかけ

雪道（イメージ）
  • 雪道（イメージ）
  • アイスバーン（イメージ）
  • タイヤチェーン（イメージ）

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）は、帰省や旅行などでクルマの利用が増える年末年始に向け、雪道対策と事前点検の徹底を呼びかけている。冬期は急な冷え込みや路面凍結、大雪による交通への影響が発生しやすく、スタッドレスタイヤやチェーンなどの適切な装備が重要だ。

【画像全3枚】

◆雪道で顕著、ノーマルタイヤの制動距離の長さ

JAFは、6種類のタイヤを用い、圧雪路と氷盤路で制動距離の実験を実施した。圧雪路は雪が踏み固められた状態の路面、氷盤路は凍結した路面（アイスバーン）である。

●雪道は適切な装備が不可欠

圧雪路では、スタッドレスタイヤが最も短い距離で停止したいっぽう、ノーマルタイヤは制動距離が約1.7倍に伸びた。また氷盤路では、ノーマルタイヤの制動距離はチェーン装着時と比べて約1.8倍に達した。

JAFは、雪道でノーマルタイヤを使用すると、スタッドレスタイヤやチェーン装着時に比べて制動距離が著しく長くなると指摘する。スタッドレスタイヤは圧雪路、氷盤路のいずれでも比較的制動距離が短い。

●出発前の確認と慎重な判断が重要

また、雪や雨の後は、見た目に雪がなくても路面が凍結している場合がある。JAFは、雪道を走行する際は必ずスタッドレスタイヤやチェーンを装着し、慎重な運転を心がけるよう呼びかけている。雪道をノーマルタイヤで走行することは極めて危険だ。

年末年始は人の移動が集中する一方、天候の急変による影響も受けやすい時期だ。JAFは、出発前に最新の天気予報を確認し、大雪が予想される場合は不要不急の外出を控えるなど、事前の点検と準備、慎重な判断を心がけるよう注意を促している。

◆「走れても止まれない」雪道のノーマルタイヤ

JAFは、雪道におけるノーマルタイヤの危険性を検証するため、圧雪路と氷盤路で制動距離の比較テストを実施した。雪がほとんど降らない地域では、スタッドレスタイヤやタイヤチェーンを装備していないユーザーも多く、降雪時にノーマルタイヤで走行することで、スリップ事故や渋滞の原因となっている。

今回のテストでは、40km/hから急ブレーキをかけ、ABS作動時の制動距離を新品の6種類のタイヤで測定した。圧雪路は雪が踏み固められた路面、氷盤路は凍結した路面（アイスバーン）を指す。

●圧雪路、ノーマルは制動距離がスタッドレスの約1.7倍

圧雪路では、スタッドレスタイヤが最も短い距離で停止した。いっぽうノーマルタイヤは、スタッドレスタイヤの約1.7倍も制動距離が長くなった。

オートソックやスプレーチェーンは比較的短い距離で停止できたが、走行距離や路面状況によって性能が低下しやすい。安定した性能を得にくいことから、緊急用としての使用が前提とされる。チェーンは種類や路面状況によって制動距離が長くなる場合もあり、注意が必要だという。

●氷盤路ではチェーンが有効

氷盤路（アイスバーン）では、チェーン装着時が最も短い距離で停止した。チェーンに埋め込まれた金属製のピンが氷盤に食い込み、グリップ力が高まったとみられる。

スタッドレスタイヤは圧雪路、氷盤路のいずれでも比較的制動距離が短く、安心感が高かった。ただし氷盤路でのスタッドレスタイヤは、ノーマルタイヤやチェーン装着時に対して、圧雪路で示したような優位性はなかったので、過信は禁物だとしている。

いっぽうノーマルタイヤ、オールシーズンタイヤ、オートソック、スプレーチェーンは、いずれも制動距離が長くなった。特にノーマルタイヤは、チェーン装着時と比べて約1.8倍も制動距離が長くなった。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

タイヤチェーン

JAF 日本自動車連盟

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES