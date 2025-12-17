ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

カーメイト、チャイルドシート「エールベベ・パパットR2」発売…肩ベルト最大20cm延長で乗せ降ろしスムーズに

カーメイトの新チャイルドシート「エールベベ・パパットR2」
カーメイトは、ベビー用品ブランド「AILEBEBE(エールベベ)」より、チャイルド&ジュニアシート「エールベベ・パパットR2」を発売した。

本製品は、スムーズな乗せ降ろしを追求した「パパット」シリーズの新モデル。従来モデルより肩ベルトを最大約20cm延長することで、子どもの腕を通す空間が広くなり、乗せ降ろしがしやすくなった。

子どもの顎や首にフィットする「ふわピタ肩パッド」を新たに採用。ふわふわのクッションが快適性を高める。肩パッドは肩ベルトをぐるっと包み込む形状で、簡単に取り外して洗濯機で洗える。

2023年に発売した「エールベベ・パパットR」から新安全基準R129に対応し、安全性をさらに強化した。ヘルメットなどで使用される衝撃吸収力の高い発泡材をヘッドクッションに採用し、側面衝突での頭部への衝撃を軽減する。

パパットシリーズの特長である「ジャンピングハーネス」は、肩ベルトが跳ね上がった状態をキープし、子どもの腕を通しやすくする機構。子どもが成長してジャンプ機能が不要になった際には、ハーネスを背もたれ部に簡単に収納できる。

股ベルトのバックルが前側に倒れる「ラクノセパッド」を採用。バックルがお尻の下敷きになる煩わしさがなくなり、子どもをより乗せやすくなる。

よだれ等の汚れが付きやすいヘッドクッション側面や肩パッドの一部には、除菌機能生地を採用。舐めても安心な、玩具の安全性に関する欧州規格「EN71-3」をクリアしたふわふわのワッフル調生地で優しい肌触りとした。

座面・背もたれカバーには、通気性とクッション性に優れた「ファインメッシュWラッセル」生地を採用。従来のメッシュ生地よりも目が細かく、ゴミなどが入りにくい仕様となっている。

腰パッドにより、バックルに差し込む金具(タング)が背中やお尻の下敷きになる煩わしさを軽減。ショートパンツなどを着用している場合は、ベルトが直接肌に触れることを防ぐ。

取り付けは、左右独立ISOFIXコネクタとテザーベルトで簡単かつ確実に行える。金具に正しく固定されないと縮まない、ミスユース防止機構を搭載している。

使用条件は、チャイルドシートモードが身長76cm以上105cm以下、体重20kg以下、月齢15ヶ月超。ジュニアシートモードが身長100cm以上135cm以下。年齢目安は15ヶ月から10歳頃まで。

製品サイズはH590×W440×D525mm、製品質量は約10kg。UN(ECE)R129/04適合品で、3年間製品ロング保証付き。

カラーは、マットな質感の「オフブラック」と「オフアイボリー」の2色を展開。ベビーザらス限定で、高級感を演出するレザー調デザイン「リシェ ダークモカ」も用意する。価格はオープンだ。

《森脇稔》

