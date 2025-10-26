ホーム モーターサイクル 新型車 記事

カーメイト、新型の特定小型原動機付自転車「e-FREE 02」発表へ…ジャパンモビリティショー2025

カーメイトのジャパンモビリティショー2025ブースイメージ
  • カーメイトのジャパンモビリティショー2025ブースイメージ
  • 「e-FREE 01（イーフリーゼロイチ）」（参考）
  • 「エールべべ・3WAYクッション プレミアム」

カーメイトは、10月30日から東京ビッグサイトで開催されるジャパンモビリティショー2025に出展すると発表した。

今回の出展テーマは「カーメイトと共に彩る Mobility Life」。同社は「CREATE」の理念のもと、モビリティライフをより豊かに彩る製品を展示する。

主な展示予定製品は、新型の特定小型原動機付自転車「e-FREE 02（イーフリーゼロニ）」、雨がつかない超撥水フィルム「ゼロワイパー」シリーズ（豪雨対策）、INNOブランドによるアウトドアレジャー用品（防災対策を兼ねた製品）、噴霧式フレグランスディフューザー最新モデル、香りとIoTを融合させた新技術、iPhone標準アプリを活用したセキュリティ製品などを予定している。

さらにBtoB向けの展示として、業務用車両やトラック向けのサービスも紹介する。来年創立60周年を迎えるにあたり、沿革に触れつつ同社の総合力と、未来を見据えた取り組みを紹介する。

また、会場内2カ所の「ベビーケアルーム（授乳室・おむつ替え・プレイルームなど）」に、人気の授乳クッション「エールべべ・3WAYクッション プレミアム」を同社として初めて設置し、来場者の育児環境をサポートする取り組みとして協賛する。

同製品は授乳時の腕や肩への負担を軽減し、快適な授乳姿勢をサポートする3通りの使い方が可能な授乳クッション。程よい硬さに安定感のある形状で、赤ちゃんの体重をしっかり支えながら、授乳の負担を軽減する。

