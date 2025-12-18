驚くほど広がる後方視界、ホンダ「Nシリーズ」専用「リアビューミラー＆カバー」が発売

カー用品メーカー・カーメイトから、ホンダの軽自動車Nシリーズ専用のリアビューミラーカバー「ホンダ専用リアビューミラー&カバー3000SRクローム」が新発売。価格はオープン、同社オンラインショップ価格は税込み4950円。

【画像】ホンダ専用リアビューミラー&カバー3000SRクローム

ホンダNシリーズ専用設計で、適合車種は『N-BOX』（JF5, JF6 2023年10月～）『N-VAN』（JJ1, JJ2 2018年7月～）『N-VAN e:』（JJ3 2024年10月～）『N-ONE e:』（JG5 2025年9月～）。

同製品は3000SR緩曲面鏡の採用により、視界面積を純正比で約1.9倍に拡大し、死角を減らして後方視界を大きく広げる。大ヒットとなった2018年発売の「ホンダNシリーズ専用リヤビューミラー 3000SR」の後継モデルとなっている。

カーメイトのホンダNシリーズ専用設計「リアビューミラー＆カバー」

クローム鏡による防眩効果も特徴の一つだ。夜間走行時、後続車のヘッドライトの眩しさを約50％カットする。特にハイビームに多く採用されているハロゲンバルブの赤色・黄色の光成分を大幅に削減し、人間の目に眩しく感じる緑色の光成分も軽減するため、日中の眩しさ軽減にも有効だ。

取り付けは純正ミラーに被せるだけで、約1分で完了する。純正ミラーを覆うフルカバー構造により、後付け感のない自然な仕上がりを実現している。