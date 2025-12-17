ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

HKS「Mastery ECU」シリーズ、『GR86/BRZ』用フェーズ3がボルトオンターボキットに対応

HKSが販売中の「Mastery ECU」シリーズからトヨタ『GR86』（ZN8 2021年10月～）とスバル『BRZ』（ZD8 2021年8月～）専用のボルトオンターボキット対応版フェーズ3（T/C）が新発売。税込み価格は13万2000円。

「Mastery ECU」は対象車種の特性に合わせてHKS製チューニングデータへの書換えを行い、さらにグレードアップした走りを実現できるECUのデータ置き換えプログラム製品。チューニングの度合いにより「フェーズ1」「フェーズ2」「フェーズ3」と内容が異なるが、いずれもオーダー後、使用中のECUをHKSに専用梱包箱で送付し、書き換えが終わったECUが返送されてくるシステムだ。

今回発売となったのは同社製「GTIII-RS ボルトオンターボキット」を搭載したGR86/BRZ用のフェーズ3（T/C）。キット専用に各種マップを最適化し、「GTIII-RS」タービンの性能をフルに発揮させるものとなっている。

レスポンスを重視したA/Rのタービンを活かし、低回転域から強力なトルクを発揮。パワーカーブも滑らかに高回転まで伸びていくため、ターボならではの力強いトルクとパワーが楽しめるとのこと。最高出力は純正比で89kW（120PS）、最大トルクは133N・m（13.5kgf・m）と、どちらも大幅にアップしている。

