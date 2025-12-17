ブリヂストン、ロードノイズ16％低減のSUV用タイヤ「ALENZA LX200」発売へ

ブリヂストンは、SUV向けプレミアムタイヤ『ALENZA LX200（アレンザ エルエックスニヒャク）』を2026年2月1日から順次発売する。全23サイズで展開され、税込み価格は2万4200円から9万1740円。

【画像】ブリヂストンのSUV向けプレミアムタイヤ『ALENZA LX200』

アレンザLX200は、商品設計基盤技術「ENLITEN（エンライトン）」による「究極のカスタマイズ」で、プレミアムSUVにふさわしい快適性能と運動性能、環境性能を両立させた「断トツ商品」とされている。

「LX-tech Comfort設計」を適用することで、従来品「ALENZA LX100」の強みである走行中の小さな振動の吸収をさらに向上させた。凹凸のある路面を乗り越える際の大きな衝撃も吸収し、より上質な乗り心地を実現する。コーナリング時の車両の揺れを少なくし、プレミアムSUVの運動性能に求められるハンドリング性能と、ふらつきにくさを高次元で両立した。

荒れたアスファルト舗装路でのロードノイズは従来品対比で16％低減している。プレミアムSUVに加え、大型の輸入車をはじめとするプレミアム車両にも上質な運転体験を提供する。

ブリヂストンのSUV用タイヤ「ALENZA LX200」

「アクアパウダー」とウェット向上剤を採用した「LX Aqua Techゴム」により、ウェット性能も大幅に向上させた。ウェットブレーキ制動距離は従来品対比で15％短縮し、ウェットグリップ性能は全サイズでaグレードを達成。雨の日の運転時に、より安全で安心感のあるハンドリング・ブレーキ性能を実現している。

ゴムの配合技術の進化、軽量化と接地形状の最適化により、転がり抵抗は従来品対比で18％低減している。加えて、軽量化による省資源化、ISCC PLUS認証に基づいたマスバランス方式によって再生資源や再生可能資源を原材料の一部に用いることで、サーキュラーエコノミーの実現に貢献している。

サイドの文字・デザインをより黒く際立たせる微細加工技術「LUXBLACK」を広範囲に適用することで、「ALENZA」ブランドロゴを上質な美しさと鮮やかな対比で表現している。