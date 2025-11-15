ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「こんなんレーシングカーやん」STI仕様の限定スバル『BRZ』発表に、SNSでは「お得すぎ」「一目惚れさせてくれる」と話題

スバル『BRZ』の特別仕様車「STI Sport TYPE RA」が発表。スーパー耐久シリーズをはじめとするモータースポーツで培った技術や知見を活かし、STIが走る楽しさを追求したモデルだ。SNSでは、「こんなんレーシングカーやん」「フルオプと値段変わらんのはお得すぎ」と盛り上がりを見せている。

スーパー耐久参戦車両と同様のFA24エンジンに、ピストン、コンロッド、クランクシャフト、フライホイール、クラッチカバーの重量・回転バランス公差を徹底的に低減し、振動が少なく滑らかに吹け上がるレーシングカーのようなエンジンフィールを実現した。

また、冷却フィン付リヤデファレンシャルケースを装備し、過酷な走行条件下でもデファレンシャルオイルの油温上昇を抑え、トラクション性能の低下を最小限に抑制。

シフトアシスト機能（レブシンク/フラットシフト）も搭載し、トランスミッションへの負荷軽減と鋭い加速レスポンスを両立。足まわりは専用ZFダンパーとSTIフレキシブルパーツで応答性を向上。BBS18インチホイール、bremboブレーキ、STIマフラー、専用エアロなどを特別装備する。

300台の限定で、TYPE RAが200台、TYPE RA with Rear Spoilerが100台となる。11月13日から11月30日の期間中に全国のスバル販売店で抽選申し込みを受け付ける。価格は497万2000円から。

X（旧Twitter）では、「エンジンいじってあってフルオプと値段変わらんのはお得すぎ」「バランス取りエンジンはズルい！ これ絶対気持ちいいやつ…」充実装備に対するコストパフォーマンスを評価する声に加え、高精度に仕上げられたFA24のフィーリングに期待を寄せるコメントも多い。

「こんなんレーシングカーやん」「STiの車は毎回欲しい、一目惚れさせてくれる」「今回の特別仕様気合い入ってるな」など、スポーツモデルとしての完成度の高さが、ファンの期待感を一段と高めているようだ。

また「トヨタさん、同じようなの待ってるよ～」「GR86もカラーリング以外のパフォーマンス系の限定車/特別仕様車が出ないかな」など、車体を共有するトヨタ『GR86』の“走りを磨き込んだモデル”に期待するコメントも多く寄せられている。

《宗像達哉》

