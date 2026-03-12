ルノーの次世代ミニバン『R-スペース・ラボ』、2030年のモビリティ体験を探求

ルノーは、次世代ミニバンを提案するコンセプトカー「R-スペース・ラボ」を発表した。

多様な顧客ニーズに応える車内体験の再発明を目指している。2030年のスマートビークルを探求・準備するためにルノーグループが設立したイノベーション研究所「フューチュラマ」の研究成果に基づき、「R-スペース・ラボ」はこのアプローチに完全に沿ったものとなっている。

このイノベーション実証車は、明るくモジュラー式のキャビンを備え、目的に応じて技術と室内空間を直感的に再構成できる設計となっている。量産モデルの前身ではないものの、R-スペース・ラボはブランドの精神とDNAを明確に示している。

コックピットは、技術が実用的な価値を提供することのみに役立つという人間中心のアプローチでルノーのDNAを再解釈している。曲面の「openRパノラマスクリーン」がダッシュボード全幅を占め、速度、ADAS、マルチメディアデータを最適な視認性で表示する。

主要機能は中央のタッチスクリーンからスマートフォンのように自然に操作できる。コンパクトなステアリングホイールはドライバーの視界を広げ、ステア・バイ・ワイヤ技術により運転の快適性を向上させる。

「ヒューマン・ファースト・プログラム」に沿って、R-スペース・ラボは乗員や他の道路利用者の安全に特化した新しいデバイスを探求している。例えば、若いドライバーを教育・サポートするための触覚式アルコール検知器や、車内人工知能などだ。これにより、状況に応じた機能や個別化された推奨事項でセーフティコーチを強化したり、ドライバーが車内を把握するのを支援したり、運転アシスタントの役割を果たしたりできる。

全長4.5m、全高1.5mのワンボックス車両であるルノー R-スペース・ラボは、流れるようなラインと広々とした室内空間を組み合わせている。先進的なopenRパノラマスクリーンにより前方のスペースが確保されている。助手席側では、フロントエアバッグとカーテンエアバッグがシートに組み込まれており、ダッシュボードを解放し、タブレットやバッグを収納できる独創的な多機能グローブボックスのスペースを確保している。このグローブボックスは展開してリラックスや足を伸ばすスペースにもなる。助手席は後部座席まで後退させることができ、後部の乗員やチャイルドシートの子供との交流が容易になる。

3つの独立したリアシートは同じ幅で、背もたれがわずかにリクライニングし、各乗員の快適性を高めている。折りたたみ式の背もたれと跳ね上げ式のシートクッションは、フラットなフロアプランと連動して完全にモジュラー式のレイアウトを実現する。シートを前方まで完全にスライドさせれば、自転車を積むのに十分なラゲッジスペースを確保できる。シートクッションを上げると、かさばる物やペットを運ぶために後部スペースが最適化される。アクセスと積載をさらに容易にするため、リアドアは90度まで開く。すべての構成は幅広い用途に適応するよう設計されており、新しい日常体験への道を開いている。

R-スペース・ラボは広大なガラス面積を誇る。全面ガラスルーフに延長されたフロントガラス、スリムなピラー、ハーフBピラー、フレームレスドアがすべて一体となって、光に満ちたキャビンを作り出し、インテリアをより広く、外の世界に開かれた空間に感じさせている。