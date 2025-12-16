三菱『トライトン』を手軽にUSスタイルに変身！ IPFが専用「LEDグリルマーカー」発売

IPFから三菱『トライトン』専用のグリル装着アクセサリー「グリルマーカー for トライトン」が新発売。LEDのカラーにより［EXTR-01］と［EXTR-01W］の2種類で販売され、税込み価格はどちらも4万4000円。

【画像】グリルマーカー for トライトン

同社はこれまで『ハイエース』『デリカ』『ランドクルーザー250』用のグリルマーカーを開発、専用設計品を展開してきたが、人気車種のトライトン用が今回追加となった。対応車種は2024年以降のLC2T系となる。

最大の特徴は車体側への加工が一切不要な点だ。純正グリルのまま両面テープで貼り付けるだけで装着できる。専用設計により純正のような一体感を実現し、ベゼル付きのため手軽に迫力のある外観を演出できる。

グリルマーカー for トライトン［EXTR-01］装着例

カラーはアンバーとホワイトの2色を用意。EXTR-01はアンバー色のLEDマーカー、EXTR-01Wはスモークレンズにホワイト色のLEDマーカーを組み合わせている。いずれも「その他灯火」の基準に適合しており、走行中の点灯も含めて車検に対応する。

LEDは同社の厳しい社内試験をクリアした高品質品を採用した。消費電力は12V1.6Wで、複数使用しても色のばらつきがない。ベゼル本体はウレタン樹脂製で、出荷時は素材色のつや消し黒だが、一般的なエアロパーツ同様に下地処理をすれば塗装も可能だ。

セット内容は本体、マーカーランプ、ハーネス類、両面テープ、取付説明書で、1年保証が付帯している。

グリルマーカー for トライトン［EXTR-01］

グリルマーカー for トライトン［EXTR-01W］