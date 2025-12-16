ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

三菱『トライトン』を手軽にUSスタイルに変身！ IPFが専用「LEDグリルマーカー」発売

グリルマーカー for トライトン［EXTR-01］装着例
  • グリルマーカー for トライトン［EXTR-01］装着例
  • グリルマーカー for トライトン［EXTR-01］装着例
  • グリルマーカー for トライトン［EXTR-01］装着例
  • グリルマーカー for トライトン［EXTR-01］装着例
  • グリルマーカー for トライトン［EXTR-01］
  • グリルマーカー for トライトン［EXTR-01W］装着例
  • グリルマーカー for トライトン［EXTR-01W］装着例
  • グリルマーカー for トライトン［EXTR-01W］装着例

IPFから三菱『トライトン』専用のグリル装着アクセサリー「グリルマーカー for トライトン」が新発売。LEDのカラーにより［EXTR-01］と［EXTR-01W］の2種類で販売され、税込み価格はどちらも4万4000円。

【画像】グリルマーカー for トライトン

同社はこれまで『ハイエース』『デリカ』『ランドクルーザー250』用のグリルマーカーを開発、専用設計品を展開してきたが、人気車種のトライトン用が今回追加となった。対応車種は2024年以降のLC2T系となる。

最大の特徴は車体側への加工が一切不要な点だ。純正グリルのまま両面テープで貼り付けるだけで装着できる。専用設計により純正のような一体感を実現し、ベゼル付きのため手軽に迫力のある外観を演出できる。

グリルマーカー for トライトン［EXTR-01］装着例グリルマーカー for トライトン［EXTR-01］装着例

カラーはアンバーとホワイトの2色を用意。EXTR-01はアンバー色のLEDマーカーEXTR-01Wはスモークレンズにホワイト色のLEDマーカーを組み合わせている。いずれも「その他灯火」の基準に適合しており、走行中の点灯も含めて車検に対応する。

LEDは同社の厳しい社内試験をクリアした高品質品を採用した。消費電力は12V1.6Wで、複数使用しても色のばらつきがない。ベゼル本体はウレタン樹脂製で、出荷時は素材色のつや消し黒だが、一般的なエアロパーツ同様に下地処理をすれば塗装も可能だ。

セット内容は本体、マーカーランプ、ハーネス類、両面テープ、取付説明書で、1年保証が付帯している。

グリルマーカー for トライトン［EXTR-01］グリルマーカー for トライトン［EXTR-01］
グリルマーカー for トライトン［EXTR-01W］グリルマーカー for トライトン［EXTR-01W］
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱 トライトン

アフターマーケット

ピックアップトラック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES