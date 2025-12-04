ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

哀川翔率いるラリーチーム、三菱『トライトン』で2026年リベンジ誓う

FLEX SHOW AIKAWA Racingの哀川翔総監督
  • FLEX SHOW AIKAWA Racingの哀川翔総監督
  • 哀川翔が総監督を務めるFLEX SHOW AIKAWA Racing
  • 哀川翔が総監督を務めるFLEX SHOW AIKAWA Racing
  • 哀川翔が総監督を務めるFLEX SHOW AIKAWA Racing
  • 哀川翔が総監督を務めるFLEX SHOW AIKAWA Racing
  • 哀川翔が総監督を務めるFLEX SHOW AIKAWA Racing
  • 哀川翔が総監督を務めるFLEX SHOW AIKAWA Racing
  • 哀川翔が総監督を務めるFLEX SHOW AIKAWA Racing

俳優の哀川翔が総監督を務めるFLEX SHOW AIKAWA Racingは、11月29日から30日にかけて開催された「TOYOTA GAZOO Racingラリーチャレンジ特別戦in豊田」に参戦し、E3クラス6位で完走。これをもって2025年シーズンの全活動を終了した。

【画像】FLEX SHOW AIKAWA Racing

今シーズンは国内外の4戦に参戦した。「FLEX SHOW AIKAWA Racing with TOYO TIRES」チーム三菱『トライトン』を主力車両とした国内戦は、7月のラリーカムイではクラス5位で完走したものの、ラリー北海道2025ではECUとサブコンピューターの相性問題が発生。2つのスペシャルステージでトップタイムを記録しながらも8位完走にとどまり、2023年以来のクラス優勝奪取とはならなかった。

哀川翔が総監督を務めるFLEX SHOW AIKAWA Racing哀川翔が総監督を務めるFLEX SHOW AIKAWA Racing

8月にはアジアクロスカントリーラリー30周年記念大会に、e投票の全面支援のもと「e投票 FLEX SHOW AIKAWA Racing with TOYO TIRES」チームとしてトヨタ『ランドクルーザー150プラド』で参戦。総走行距離3300kmという過酷なラリーで、沼地でのスタックや右ピロボールジョイントの破損によるリタイアが重なったが、最後まで諦めず完走を果たしクラス4位のトロフィーを獲得した。

「e投票 FLEX SHOW ORC ヤリス」チームとして三線したシーズン最終戦となった豊田での特別戦には、各クラスのシリーズ上位者が集結。哀川翔自身がドライバーを務め、コドライバーの中谷篤とともにミスコースもあったが後半はタイムを上げ、納得のいく走りで締めくくった。タレント参加チームも多く、会場の鞍ケ池公園特設ステージには5000人以上の観客が集まり、大きな注目を集めた。

哀川翔が総監督を務めるFLEX SHOW AIKAWA Racing哀川翔が総監督を務めるFLEX SHOW AIKAWA Racing

チームは三菱トライトンの本来持つ性能とパワーアップの課題を克服すれば十分に戦えることを立証済みとし、2026年シーズンこそ栄冠を勝ち取りたいと意気込みを語っている。哀川翔総監督は「まだまだ自分も走りたいと思いますし、監督としても各カテゴリーでリベンジして勝ちたいと思います」とコメントした。

来シーズンの参戦計画は各カテゴリーごとに決まり次第発表される予定だ。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱 トライトン

トヨタ ランドクルーザープラド

TOYO TIRES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES