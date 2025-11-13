ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

中古のランクルプラドを「環境配慮カスタム」、トヨタ「CORDE by」が2台同時展示へ…FIELDSTYLE EXPO 2025

トヨタ・ランドクルーザー・プラド「NEWSCAPE」
  • トヨタ・ランドクルーザー・プラド「NEWSCAPE」
  • トヨタ・ランドクルーザー・プラド「NEWSCAPE」
  • トヨタ・ランドクルーザー・プラド「NEWSCAPE」
  • トヨタ・ランドクルーザー・プラド「NEWSCAPE」

トヨタ・コニック・プロのスタイルドカーブランド「CORDE by＜コーデバイ＞」は、11月15日から16日に愛知県国際展示場で開催される「FIELDSTYLE EXPO 2025」に出展すると発表した。

【画像】トヨタ・ランドクルーザー・プラド「NEWSCAPE」

ジャパンモビリティショー2025で好評だった『ランドクルーザープラド』ベースの「NEWSCAPE」を展示する。このモデルは、一台の車を長く愛用することで持続可能なクルマ社会の実現を目指すCORDE byの理念に基づいている。

アメリカ発のアウトドアブランド「THE NORTH FACE」と、同ブランドを手がけるゴールドウイン、ならびにバイオベンチャー企業「Spiber」と共同で素材開発を進めた。

トヨタ・ランドクルーザー・プラド「NEWSCAPE」トヨタ・ランドクルーザー・プラド「NEWSCAPE」

この車両は中古車の魅力を引き出しつつ、Spiberが開発した次世代繊維素材「Brewed Proteinファイバー」をモビリティのインテリア素材の一部に世界で初めて採用。これにより環境負荷の低減とサステナブルなアップデートが実現された。

ジャパンモビリティショー2025では、新たに発表されたグラファイトグレーモデルを展示し、来場者からはアウトドアの世界観と都会的なデザインを融合させた点への高い評価と、環境負荷低減の取り組みに共感が寄せられた。家族連れやアウトドア好きが中心となり延べ5204名がブースを訪れ、盛況となった。

11月15日から16日に愛知県国際展示場で開催される「FIELDSTYLE EXPO 2025」では、「NEWSCAPE」のグラファイトグレーモデルとメルドグレーモデルの2モデルを一般向けに初めて同時展示する。来場者にはスペシャルステッカーも配布される予定だ。

トヨタ・コニック・プロは、トヨタグループの一員としてモビリティ領域から持続可能な未来に向けて挑戦を続けていく。今後もイベント出展を通じてサステナブルなクルマ社会の拡大を図る方針だ。

トヨタ・ランドクルーザー・プラド「NEWSCAPE」トヨタ・ランドクルーザー・プラド「NEWSCAPE」
《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ランドクルーザープラド

トヨタ自動車

中古車

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES