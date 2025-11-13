中古のランクルプラドを「環境配慮カスタム」、トヨタ「CORDE by」が2台同時展示へ…FIELDSTYLE EXPO 2025

トヨタ・コニック・プロのスタイルドカーブランド「CORDE by＜コーデバイ＞」は、11月15日から16日に愛知県国際展示場で開催される「FIELDSTYLE EXPO 2025」に出展すると発表した。

【画像】トヨタ・ランドクルーザー・プラド「NEWSCAPE」

ジャパンモビリティショー2025で好評だった『ランドクルーザープラド』ベースの「NEWSCAPE」を展示する。このモデルは、一台の車を長く愛用することで持続可能なクルマ社会の実現を目指すCORDE byの理念に基づいている。

アメリカ発のアウトドアブランド「THE NORTH FACE」と、同ブランドを手がけるゴールドウイン、ならびにバイオベンチャー企業「Spiber」と共同で素材開発を進めた。

この車両は中古車の魅力を引き出しつつ、Spiberが開発した次世代繊維素材「Brewed Proteinファイバー」をモビリティのインテリア素材の一部に世界で初めて採用。これにより環境負荷の低減とサステナブルなアップデートが実現された。

ジャパンモビリティショー2025では、新たに発表されたグラファイトグレーモデルを展示し、来場者からはアウトドアの世界観と都会的なデザインを融合させた点への高い評価と、環境負荷低減の取り組みに共感が寄せられた。家族連れやアウトドア好きが中心となり延べ5204名がブースを訪れ、盛況となった。

11月15日から16日に愛知県国際展示場で開催される「FIELDSTYLE EXPO 2025」では、「NEWSCAPE」のグラファイトグレーモデルとメルドグレーモデルの2モデルを一般向けに初めて同時展示する。来場者にはスペシャルステッカーも配布される予定だ。

トヨタ・コニック・プロは、トヨタグループの一員としてモビリティ領域から持続可能な未来に向けて挑戦を続けていく。今後もイベント出展を通じてサステナブルなクルマ社会の拡大を図る方針だ。

