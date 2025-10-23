ランドクルーザープラドをカスタム、「THE NORTH FACE」「Spiber」と共同開発…ジャパンモビリティショー2025

トヨタ・コニック・プロのスタイルドカーブランド「CORDE by＜コーデバイ＞」は、『ランドクルーザープラド』の「NEWSCAPE」を2026年春に発売すると発表した。

【画像】トヨタ『ランドクルーザープラド』の「NEWSCAPE」

10月29日に開幕するジャパンモビリティショー2025にも出展する予定だ。

同モデルは「一台のクルマをもっと長く愛せるようにすることで、持続可能なクルマ社会を実現する」というCORDE byの理念に賛同したアメリカ発のアウトドアブランド「THE NORTH FACE」、同ブランドを展開するゴールドウイン、そしてバイオベンチャー企業「Spiber」と共同で素材開発を進めている。

Spiberが開発した環境負荷の少ない次世代繊維素材「Brewed Proteinファイバー」をモビリティのインテリア素材として世界で初めて一部採用。これは中古車を長く愛用することによる環境負荷低減の側面とあわせ、アウトドアカーの世界観をサステナブルにアップデートする狙いがある。

外装デザインはTHE NORTH FACEのプロダクトからインスピレーションを得ており、自然や都市の風景に溶け込みながらも存在感を放つカラーリングを展開。既存の「メルドグレー」に加えて、新色「グラファイトグレー」が追加され、幅広いライフスタイルに対応可能な一台となっている。

オリジナルのシートカバーは全体をオールブラックでまとめ、THE NORTH FACEのロゴを前後のシートバックに配置。フロアマットやコンソールボックスにも両ブランドのロゴを施し、特別感を演出している。また、給油口の蓋にはインクリメンタルフォーミング技術でTHE NORTH FACEのロゴを入れ、細部にまでこだわりを見せる。

LAND CRUISER PRADO“NEWSCAPE”は今後も改良を続け、次世代素材の活用やスタイルアップデートを拡張し、モビリティにおけるサステナビリティの可能性を追求していく。

Japan Mobility Show 2025は10月29日～11月9日まで東京ビッグサイト東8ホールのキャンピングカーゾーン内にCORDE byブースを設置し、グラファイトグレーのLAND CRUISER PRADO “NEWSCAPE”を展示する。