メルセデスベンツ、改良新型『Sクラス』をプレビュー…レベル4の自動運転が可能に

メルセデスベンツは、中国でのADASパートナーであるモメンタと共同で、SAEレベル4の自動運転ロボタクシーサービスを開始すると発表した。

メルセデスベンツ『Sクラス』改良新型を使用した無人シャトルサービスで、アブダビでの初期テスト段階を経て、他市場への展開を計画している。改良新型Sクラスはフロントに擬装が施された姿が公開されている

アブダビでは、現地パートナーのルモが将来のロボタクシー車両を運営する。ルモはテクノロジー企業K2の子会社で、UAEで自動運転車両の運行について連邦政府の承認を受けており、アブダビでの初期展開を開始している。

この取り組みは、メルセデスベンツが進める他のSAEレベル4プロジェクトを補完するものだ。一部は最終消費者向けに焦点を当て、他は商業用途を探求している。これらすべての取り組みが貴重なデータと経験を提供している。

メルセデスベンツは、独自のオペレーティングシステムMB.OSを活用し、業界をリードするパートナーとのさらなる協力を模索している。例えば、エヌビディアのDrive AVプラットフォームに基づくSAEレベル4ロボタクシーエコシステムの将来的な可能性を探求し、自動運転開発を加速させている。メルセデスベンツとエヌビディアは自動運転開発の分野でも強力な協力関係にある。

改良新型Sクラスは、革新の伝統を受け継ぎ、ショーファー付きSAEレベル4体験に理想的な車両であり、ラグジュアリー、安全性、最先端技術を組み合わせている。

メルセデスベンツは、北京の指定された都市道路と高速道路でSAEレベル4自動運転テストの承認を受けた最初の国際自動車メーカーとなった。これらのSAEレベル4テストは、自動運転のソフトウェアとハードウェア開発における先進技術を探求している。プロジェクトでは、高度に自動化された運転におけるマルチセンサー知覚を研究し、さまざまな条件下でのシステム性能を検証し、知覚の深い統合を探求している。ここでもメルセデスベンツSクラスがテスト車両として使用され、LiDAR、レーダーセンサー、カメラを含むプロジェクト専用に設計されたセンサーアレイを搭載している。

メルセデスベンツは1886年に自動車を発明して以来、数多くの技術革新を通じて一貫してベンチマークを設定してきた。例えば、メルセデスベンツは長年にわたり、車両に先進運転支援システム(SAEレベル2)を提供してきた。これらのシステムは、速度と距離の制御、ステアリング、車線変更を支援することで、日常の運転を簡素化している。

MB.OSとMB.DRIVEの導入により、一部の市場では現行モデルでシームレスなポイント・ツー・ポイント・ナビゲーションを実現するMB.DRIVE ASSIST PROのようなさらに高度な運転支援システムが利用可能になっている。2021年12月、メルセデスベンツは条件付き自動運転について国際的に有効なシステム承認を受けた世界初の自動車メーカーとなった。DRIVE PILOTは世界最速のSAEレベル3システムで、今後5年間でメルセデスベンツは時速130kmでの走行が可能なバージョンの実現を目指している。

《森脇稔》

