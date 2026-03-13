ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

古賀瑛輝選手、10歳でNASCAR Jr.レイトモデルに日本人最年少参戦…マックシステムズが全面支援

マックシステムズ代表取締役　鈴木晴之氏（右）と、古賀瑛輝選手（左）
  • レース車両カラーリング
  • 古賀瑛輝選手のHERO CARD

マックシステムズは、Wilson Motorsports所属の古賀瑛輝選手と「51FIFTY Jr. Late Model Series 2026」におけるスポンサー契約を締結したと発表した。

【画像全3枚】

古賀選手は2026年3月14日、米国カリフォルニア州のMadera Speedwayで開催される「51FIFTY Jr. Late Model」に参戦し、NASCARカテゴリーへの第一歩を踏み出す。10歳での同カテゴリー挑戦は、日本人ドライバーとして最年少となる。

古賀選手は、現役NASCARレーサーである父・古賀琢麻氏の影響を受け、幼少期からモータースポーツに親しんできた。親子2代にわたるNASCAR挑戦は、日本のモータースポーツ界において稀有な事例という。

マックシステムズは、モータースポーツを通じた次世代人材の育成および夢に挑戦する日本人ドライバーの支援を行うことで、将来的に自動車業界を支える次世代エンジニアリング人材の創出を目指している。

同社はこれまで若手育成事業「ヤングドライバー ドリームサポートプロジェクト」を立ち上げ、レーシングチーム「MAC SYSTEMS / BLUTE」として活動してきた。古賀選手には専属ドライバーとして全国のレーシングカート大会に参戦してもらっている。

本プロジェクトでは、若者がモータースポーツを通じて自動車の魅力や価値を再認識し、夢を追い求めることができるプラットフォームの提供を目指している。レーシングカートを活用した実践的な自動車学習を促進することで、次世代エンジニアリング人材の育成にも貢献している。

また、マックシステムズが得意とするセンシング技術やドライビングシミュレータを活用した高精度なバーチャルトレーニング環境を構築し、効率的なドライバー育成にも取り組んできた。

今回のスポンサー契約は、これまで培ってきた育成モデルを国際レースの舞台で展開する取り組みとして、古賀選手の米国挑戦を全面的に支援するものだ。

参戦レースは全て米国カリフォルニア州のMadera Speedwayで開催される。第1戦は2026年3月14日、第2戦は4月11日、第3戦は9月19日、第4戦は10月10日に予定されている。

マックシステムズは本スポンサー契約を通じ、古賀選手のレース活動支援のみならず、データ解析・シミュレーション技術の提供、国際舞台で戦うための育成環境整備を実施する。

同社は、愛知県名古屋市に本社を構える電子計測器・試験器の技術商社および特注システムメーカー。自動車関連企業を中心に30年以上にわたり顧客に最適な計測・試験システムを提供している。近年では、特注計測システムで培った技術を活かし、複数の計測機器・試験器メーカーとの協働ビジネスに取り組んでいる。また、ドライビングシミュレーター製品の販売・サポートも手がけている。

《森脇稔》

