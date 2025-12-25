ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スズキ『ジムニー』/『ジムニーシエラ』、パイオニア製9インチディスプレイオーディオ採用

パイオニアは12月25日、同社のディスプレイオーディオが、スズキ『ジムニー』と『ジムニーシエラ』のメーカーオプションに採用されたと発表した。

安全機能と快適装備がさらに充実したジムニー/ジムニーシエラは、日常生活からレジャー用途まで幅広く活躍するスズキを代表するコンパクトクロスカントリー4WDだ。

採用されたディスプレイオーディオは、ダッシュボードの形状に合わせたフレームデザインの9インチ高精細HDディスプレイ搭載モデル。ラジオやBluetooth接続など多様なメディア再生のほか、スマートフォンと連携させる「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応する地図アプリの表示も可能だ。

また、「車両情報」と「オーディオ」が分かれたエリア表示で多彩な機能を簡単に操作でき、カスタマイズも可能なホーム画面を採用している。

さらに、スズキコネクトのサービスと連携することで、画面上への通知表示や、スズキトラブルサポートへの発信操作を行える。

ディスプレイオーディオは、バックアイカメラの映像や、走行距離、航続可能距離、平均燃費などのリアルタイムな車両情報を大画面に表示することができる。スマートフォンのナビ機能を使用できるほか、音楽再生やメッセージの送受信、ハンズフリー通話も行える。

《森脇稔》

