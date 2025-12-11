ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

三菱『トライトン』に「サバナ」、シュノーケルや専用ラリーイエロー採用…ブラジル限定

三菱自動車は、ピックアップトラック『トライトン』の限定車「サバナ」をブラジルで発表した。

同社がブラジルのカタラン工場で生産した車両の中で最もタフなモデルと位置づけられ、限定80台で販売される。価格は34万9990レアル(約995万円)。

トライトンの第6世代は2024年11月にブラジル市場に投入され、2025年に入って好調な販売を記録している。205hpのツインターボディーゼルエンジンを搭載し、約1100kgの積載能力を持つ同モデルは、性能、頑丈さ、燃費の面で高い評価を獲得してきた。

今回発表されたサバナは、最上位グレードの「カタナ」をベースとした特別仕様車で、デザインとオフロード性能を強化した。農業従事者からアウトドア愛好家まで幅広い層をターゲットとしている。

外装面では、グラファイトグレーのシュノーケルを装備し、リアデフの高位置ブリーザーと組み合わせることで、800mmまでの渡河性能を実現。これは通常のトライトンより30%以上向上した数値となる。

ルーフキャリアは50kgまでの積載が可能で、脱出用ボードとシャベルを装備。リアには牽引用フックとストラップも備える。

エクステリアデザインは全面的に刷新され、グラファイトグレーがフロントグリル、ダイナミックシールド、ホイールアーチモールディング、バンパーに採用された。ドアには専用のグラファイトグレーのストライプが施される。スキッドプレートとロックスライダーには傷防止のXライナー仕上げが施され、ブラックで統一された。

専用エンブレムとして、フロントドアと荷台ドアに「サバナ」ロゴ、サイドと荷台開口部に「4×4」ステッカーが配される。

ボディカラーは、サバナ専用のラリーイエローとフォレストグリーンの2色を用意。18インチのピンホイール型ホイールには、オフロード走行に適したグッドイヤー・ラングラー・デュラトラックRTタイヤ(LT265/60R18)を装着する。

荷台の積載能力は最大1080kgを維持し、内部にはXライナー仕上げを施して傷を防止。小物用の仕切りネットと12V電源も装備する。

インテリアは最上級グレードのカタナと同等の仕上げを維持。タッチスクリーンと物理ボタンを組み合わせた操作性の高いインターフェースを採用している。

物理ボタンは、オフロード走行時にドライバーの注意をそらさず、全乗員に快適性を提供するために重要な役割を果たす。

オレンジステッチを施した電動調整式レザーシートは、カタナと同じく人間工学に基づいた快適な設計で、長距離走行や悪路走行に適している。

インテリアカラーは主にブラックで統一され、天井内張りから柱、センターコンソールまで一貫性のある仕上げとなっている。助手席側のダッシュボードには専用のサバナエンブレムが配される。

さらに、車両のカーペットを広範囲に保護するトレイ型フロアマットを装備し、摩耗を防ぐ。

テクノロジー面では、9インチタッチスクリーンを中心としたインフォテインメントシステムを搭載。アップルカープレイとアンドロイドオートに対応し、2台のスマートフォンを同時接続できる。

オフラインGPSナビゲーションシステムも装備し、携帯電話の電波が届かない遠隔地でも経路を確認できる。

ドライバー用メーターパネルには、オンロード・オフロードの走行モード、燃費情報、地図、運転支援・安全情報などを表示するカラーディスプレイを装備。インフォテインメントシステムと完全に統合され、重要な情報を常にドライバーの視界内に表示する。

薄暮センサーによるヘッドライト自動点灯、レインセンサー、前後パーキングセンサー、カタナから引き継いだ360度カメラも装備する。

エアコンシステムは、天井に配置された吹き出し口により、ミディアムサイズピックアップトラックの中で最も効率的な冷房性能を実現。前列の冷気を後列に送ることで、キャビン全体を素早く冷却する。後席乗員は天井のコントロールで4段階の風量調整が可能だ。

2ゾーン独立温度調整機能により、運転席と助手席で異なる温度設定ができ、運転席には電動シート調整機能も備わる。

パワートレインは、2.4リッター直列4気筒ツインターボディーゼルエンジン「4N16スーパーハイパワー」を搭載。最高出力205hp、最大トルク47.9kgmを発生する。

エンジンはDOHC、QPMチェーン駆動、高圧燃料供給システム、直噴システムを採用。約1500回転という低回転域から優れたトルク特性を発揮し、アクセル操作に対して素早いレスポンスを実現する。

6速オートマチックトランスミッションは適応型キャリブレーションINVECSシステムを採用し、困難な悪路走行に必要なパワーを提供しながら、前世代より大幅に燃費を改善している。

17リッターのSCR(尿素)システムを統合した後処理システムにより、1万km以上の航続距離を確保。極めて低い排出レベルを実現しながら、トルクの線形な供給、アクセル操作への直感的な応答、素早い変速を維持する。

エンジン、トランスミッション、リアデフ、燃料タンクなど全ての機械システムは、シャシー下部のスチールプレートで保護され、オフロード走行時の安全性を高めている。

駆動システムも前世代から進化し、オフロードモードは従来の4つから7つの選択肢に拡大。ノーマル、エコ、グラベル、スノー、マッド、サンド、ロックの各モードが用意され、路面に応じてトラクションと性能を最適化する。

各モードは特定の設定を持ち、エンジン出力、トランスミッション、スタビリティコントロール、トラクションコントロールを自動調整してトラクションを最適化する。

ヒルディセントコントロール(HDC)も装備。急な下り坂を低グリップ条件下でも、ドライバーがブレーキやアクセルを操作することなく、ステアリングホイールのボタンで2～20km/hの速度制御が可能だ。

サバナは実績のあるスーパーセレクト4WD(SS4)システムを維持。センターコンソールのセレクターで、路面の種類や特性に応じて4つの異なる動作モードを簡単に選択できる。

2Hは道路や公道用で、燃費とスムーズな性能を優先。4Hは不整地、アスファルト、山道、雨天に適し、センターデフを介して前後アクスルに自動的にトラクションを配分する。4HLcは低グリップの起伏の多い地形に、4LLcは急な登坂・降坂、岩場、砂地、泥濘地に最適だ。

1つ以上のホイールがトラクションを失った状況では、アクティブトラクションコントロール(ATC)システムが作動。ホイールの回転を監視し、グリップの少ないホイールを減速させ、地面に接地しているホイールにトラクションを送る。さらにエンジントルクを制御してスリップを防ぐ。

駆動システムにはリアデフロックも装備。後軸の両輪が同じトラクションを受けるため、スタック状況やオフロード走行で片輪が地面から離れた際に有効だ。

HPE-Sおよびカタナグレードと同様、サバナには三菱自動車独自のアクティブヨーコントロール(AYC)を装備。車両の垂直軸周りの回転運動(ヨー)を制御する。

AYCは従来のリミテッドスリップデフのように単にホイールのスリップを制限するのではなく、能動的にヨーモーメントを発生させ、ドライバーが意図する軌道に車両を導く。

『トライトン・サバナ』は、ブラジル全5地域の三菱自動車販売店で取り扱いを開始している。

《森脇稔》

