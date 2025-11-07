ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホンダアクセス、新型軽EV『N-ONE e:』や愛犬家向け用品出展へ…Sippo Festa 2025冬

N-ONE e（純正アクセサリー装着車）
  • N-ONE e（純正アクセサリー装着車）
  • STEP WGN SPADA（純正アクセサリー装着車）
  • 「Honda Dog」シリーズペットシートプラスわん2
  • 「Honda Dog」シリーズペットシートマット

ホンダアクセスは、12月6日（土）・7日（日）に国営昭和記念公園 みどりの文化ゾーンゆめひろば（東京都立川市）で開催される「Sippo Festa 2025冬」に、Honda Dogとして出展すると発表した。

【画像】ホンダアクセスの愛犬用アクセサリー装着車

2011年から開催されているSippo Festaは、「ドッグスポーツ&愛犬との楽しみ方を見つけよう」をテーマに、愛犬と一緒に参加できるゲームや相談会など多数のコンテンツが予定されている愛犬家向けイベントだ。

今回Honda Dogブースには、2025年9月に発売された新型軽乗用EV『N-ONE e:』と、愛犬家から人気の高い『STEP WGN SPADA』の2台を展示する。展示車には愛犬とのカーライフをサポートするHonda純正愛犬用アクセサリー「Honda Dog」シリーズをはじめとした純正アクセサリーを装着し、実際に愛犬と一緒に乗り込んでサイズや質感を確認することができる。

N-ONE e:は、EVならではの力強くクリーンな走りと静粛性に加え、ゆとりある室内空間や運転のしやすさを備えた軽乗用EVだ。純正アクセサリーとして用意された給電アイテム「AC外部給電器（Honda Power Supply Connector）」で、クルマから電気を取り出して最大1500Wの電気製品を使用することができるため、レジャーや災害時にも役立つ。

STEP WGN SPADAはホンダ史上最大の広い空間だけでなく愛犬との快適なドライブをサポートする多彩な機能を備えている。2列目にはオットマン付きのキャプテンシートを採用し、左右にスライドさせることでベンチシートのように使用することもできる。3列目シートは床下に簡単に収納でき、広大な荷室スペースを確保できる。さらに、低床設計により愛犬の乗り降りもスムーズだ。

また、ホンダ車や「Honda Dog」シリーズの実物展示だけでなく、20周年記念のオリジナルグッズがもらえるクイズラリー、愛犬がまるでサーキットをミニレースカーで走っているような写真が撮れるフォトスポットなど、愛犬と一緒に楽しめるコンテンツを用意している。

Honda Dogは2005年に愛犬家のための情報サイトとしてスタートし、今年で20周年を迎えた。「わんこと一緒に楽しいおでかけを」をテーマに「わんこにやさしいHonda車」や愛犬と行ける施設の情報発信だけでなく、ホンダアクセスによる「純正愛犬用アクセサリー」の開発などさまざまな活動を行っている。

《森脇稔》

