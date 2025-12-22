フォーミュラE、Roblox上で新バーチャルレーシング体験…「Electric Lap」始動

フォーミュラEは12月22日、ゲーム＆エンターテインメント・スタジオのフィーニックスと協力し、人気のゲーミングプラットフォームRoblox上で新たな体験型コンテンツ「Formula E: Electric Lap」を展開すると発表した。

「Electric Lap」は、世界最高の加速力と先進的技術を誇るフォーミュラEの電動レーシングを、主にZ世代とアルファ世代に届けることを目的としている。ユーザーはこの仮想空間でカスタマイズやレース、自己表現を楽しめる。

本コンテンツは、フォーミュラEの特徴である戦略的エネルギーマネジメントや回生、アタックモード、ピット戦略などを取り入れ、Robloxの創造性豊かなマルチプレイヤーゲーム体験と融合させている。舞台はマイアミ、東京、ロンドンなど実在都市を模したサーキットや、独創的なファンタジートラックとなっている。

「Electric Lap」には従来から最新のGEN4まで四世代のフォーミュラEマシンが登場し、ポルシェ、ジャガー、日産など歴代・現行の公式チームも収録されている。さらにアンロック可能なリバリーやアバターアイテム、Roblox全体で利用可能なユーザー生成コンテンツも用意されている。

フォーミュラEは2025/26シーズン以降もコンテンツの拡充やライブイベントの実施などアップデートを段階的に展開し、若いファン層とのエンゲージメントを強化していく計画だ。

フォーミュラEは世界初の電気自動車FIA世界選手権で、都市中心部でのレースで環境負荷低減を推進している。Robloxでの展開は新たなデジタルプラットフォームでのファン獲得に向けた重要な一歩となる。

一方ABBはフォーミュラEの主要パートナーであり、持続可能な技術の推進を支えている。140年以上の歴史あるグローバル企業で、電化とオートメーションに強みを持つ。