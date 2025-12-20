1万人が体験した「搭乗できるパトレイバーラボ」常設が2026年秋で終了へ　12/20まで割引チケット販売

MOVeLOT株式会社は、運営している搭乗型ロボット操縦体験施設「パトレイバーラボ（パトラボ）」を、2026年秋で終了すると発表した。（©HEADGEAR）

2024年10月の開始以来、累計で約1万人が体験した。開始当初はイベント的な提供だったが、来場者の反響や地方在住者からの需要を受け、2025年春に常設化へ移行して運用してきた。

■ロボスタ編集部が初めてパトレイバーに乗った時の動画

同社は、常設運営にかかるコストが大きく、新しいチャレンジが難しい状況となっていたことを理由に、パトラボの終了を決定した。これに伴い、終了までの期間は体験提供を継続しつつ、最終施策として搭乗操縦チケットの割引販売を実施する。

大幅割引で「パイロット搭乗操縦チケット」ゲットのチャンス

割引の内容は、通常価格3万円の「パイロット搭乗操縦チケット」を1万500円で提供するというものだ。割引額は1万9,500円で、販売期限は12/20（土）23:59までとしている。なお、楽天クーポンの発行はすでに終了している。

同社は、これまでの来場に対する感謝を示しつつ、より多くのパイロット創出と「イングラム」に搭乗して操縦できる機会を広げる意図を強調している。終了が迫る中、最後の体験機会としての来場を呼びかける。

MOVeLOTは、搭乗型ロボットの力で人の心を動かすことを掲げ、誰もが搭乗・製作できる環境構築、開発者と搭乗者（パイロット）の創出・育成、搭乗型ロボットの企画・開発・運用、既存機体のプロデュースを手がける。公式情報は同社サイトおよび各SNSで発信している。

今回の終了判断により、同社はリソースを再配分し、搭乗型ロボット領域での新規プロジェクトや次の挑戦を加速させる狙いがあるとみられる。終了時期や営業日程、チケット在庫などの詳細は、今後の公式発表を確認したい。