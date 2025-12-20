ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

1万人が体験した「搭乗できるパトレイバーラボ」常設が2026年秋で終了へ　12/20まで割引チケット販売

1万人が体験した「搭乗できるパトレイバーラボ」常設が2026年秋で終了へ　12/20まで割引チケット販売
  • 1万人が体験した「搭乗できるパトレイバーラボ」常設が2026年秋で終了へ　12/20まで割引チケット販売

MOVeLOT株式会社は、運営している搭乗型ロボット操縦体験施設「パトレイバーラボ（パトラボ）」を、2026年秋で終了すると発表した。（©HEADGEAR

2024年10月の開始以来、累計で約1万人が体験した。開始当初はイベント的な提供だったが、来場者の反響や地方在住者からの需要を受け、2025年春に常設化へ移行して運用してきた。

■ロボスタ編集部が初めてパトレイバーに乗った時の動画

同社は、常設運営にかかるコストが大きく、新しいチャレンジが難しい状況となっていたことを理由に、パトラボの終了を決定した。これに伴い、終了までの期間は体験提供を継続しつつ、最終施策として搭乗操縦チケットの割引販売を実施する。

大幅割引で「パイロット搭乗操縦チケット」ゲットのチャンス

割引の内容は、通常価格3万円の「パイロット搭乗操縦チケット」を1万500円で提供するというものだ。割引額は1万9,500円で、販売期限は12/20（土）23:59までとしている。なお、楽天クーポンの発行はすでに終了している。

同社は、これまでの来場に対する感謝を示しつつ、より多くのパイロット創出と「イングラム」に搭乗して操縦できる機会を広げる意図を強調している。終了が迫る中、最後の体験機会としての来場を呼びかける。

MOVeLOTは、搭乗型ロボットの力で人の心を動かすことを掲げ、誰もが搭乗・製作できる環境構築、開発者と搭乗者（パイロット）の創出・育成、搭乗型ロボットの企画・開発・運用、既存機体のプロデュースを手がける。公式情報は同社サイトおよび各SNSで発信している。

＜公式サイト/SNS＞
X @MOVeLOT　　　　　　 https://x.com/MOVeLOT
YouTube @MOVeLOT　　　https://www.youtube.com/@MOVeLOT
Instagram @robot_pilot　　https://www.instagram.com/robot_pilot/
LINE 　　　　　　　　　　　https://page.line.me/898rhfmi?oat_content=url&openQrModal=true

今回の終了判断により、同社はリソースを再配分し、搭乗型ロボット領域での新規プロジェクトや次の挑戦を加速させる狙いがあるとみられる。終了時期や営業日程、チケット在庫などの詳細は、今後の公式発表を確認したい。

《ロボスタ編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES