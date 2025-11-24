ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「ホンダ、やるな！！」さらに個性を強めた改良版『N-ONE』にSNS興奮！ RSの進化に「6MTの660ccは貴重」の声も

ホンダ『N-ONE』RS
  • ホンダ『N-ONE』RS
  • ホンダ『N-ONE』RS
  • ホンダ『N-ONE』RS
  • ホンダ『N-ONE』RS
  • ホンダ『N-ONE』Original 特別仕様車「CRAFT STYLE」
  • ホンダ『N-ONE』Original 特別仕様車「CRAFT STYLE」
  • ホンダ『N-ONE』Original 特別仕様車「CRAFT STYLE」
  • ホンダ『N-ONE』Original 特別仕様車「CRAFT STYLE」

ホンダは、軽自動車『N-ONE』を一部改良し発売した。装備の充実や特別仕様車の設定など、より個性を強めた改良にSNSでは、「マジか！ホンダ、やるな！！」「N-ONE RS 6MT セカンドカーに欲しいな～」といったコメントが集まり、注目を集めている。

【画像】ホンダ N-ONE RSと特別仕様車

N-ONEは、時代に左右されない外観デザインと、ホンダのクルマづくりの基本思想であるM・M思想（マン・マキシマム／メカ・ミニマム）に基づいた室内空間を特徴とするモデルだ。価格は176万7700円から。

今回の一部改良では、全グレードに前方パーキングセンサーと7インチTFT液晶メーターを標準で採用した。これに加え、「RS」および「Premium Tourer」グレードでは装備が拡充されたほか、「Original」グレードには新たに特別仕様車「CRAFT STYLE」が設定された。

ホンダ『N-ONE』Original 特別仕様車「CRAFT STYLE」ホンダ『N-ONE』Original 特別仕様車「CRAFT STYLE」

特別仕様車「CRAFT STYLE」は、北欧の世界観をイメージした上品なデザインが特徴だ。フロントグリルにはクロームメッキを施し、ドアミラーやアウターハンドル、ホイールキャップにはホワイトのアクセントカラーを採用。内装では、インパネガーニッシュにウッド調のトープ色を取り入れ、温かみのある空間を演出している。

スポーティーグレードの「RS」は、6速マニュアルトランスミッション（MT）専用グレードとなり、その個性がより一層際立った。内装にはカーボン調のインパネガーニッシュや、ウルトラスエードのフロントシートを採用し、レッドステッチが施される。また、ホワイトカラーの15インチアルミホイールや、Gメーターなどを表示する専用メーターにより、視覚的にも走りを楽しめる仕様となっている。

CVTの最上級グレード「Premium Tourer」は、大型のテールゲートスポイラーや光沢のあるベルリナブラックのホイールを装備。シートには高級感のあるプライムスムースを採用し、上質な座り心地を追求している。

ホンダ『N-ONE』RSホンダ『N-ONE』RS

そんな「N-ONE」一部改良型に対して、X（旧Twitter）では「マジか！ホンダ、やるな！！」「N-ONE RS 6MT セカンドカーに欲しいな～」といったコメントが集まり、注目されている。

「RS」および「Premium Tourer」、「CRAFT STYLE」といったそれぞれのグレードに対しては「なかなかに良パッケージでは…？」「ちゃんと継続してくれた 今の時代6MTの660ccは貴重」といった高評価の意見が集まっていた。176万7700円からとなった価格に対しては「価格もだいぶ値上がり、どれくらいの人が購入するのか、気になるところ。」と様々なコメントが見られた。

《小國陽大》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ N-ONE

ホンダ（本田技研工業）

軽自動車

口コミ記事

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES