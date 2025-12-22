「初代エンブレム エモい」ホンダ『ステップワゴン』が30周年！ 特別仕様車にSNSで感動の声

ホンダは、ミニバン『ステップワゴン』が2026年5月に初代誕生から30周年を迎えることを記念し、12月19日に特別仕様車を発売した。SNSでは、「初代を模したエンブレムエモい」「ズルすぎですよ本田技研…」など、注目が集まっている。

【詳細画像】ホンダ『ステップワゴン』の30周年特別仕様車

ステップワゴンは1996年5月に「家族みんなの使い勝手を追求した、FF 1.5BOXライトミニバン」として誕生。多彩なシートアレンジによる使い勝手のよさや、クラス最大級の室内空間など、初代から現在の6代目まで共通する特長により、多くの顧客に愛用されてきた。

ホンダ ステップワゴン 30周年特別仕様車と初代ステップワゴン

2022年5月に発売した6代目ステップワゴンは、ホンダ史上最大の室内空間、シンプルでクリーンなデザインにより、家族それぞれのライフスタイルを素敵に引き立てる存在となることを目指して開発された。2025年5月には、「ステップワゴン AIR」に、顧客からのニーズが高いパワーテールゲートや2列目シートのオットマンなど、利便性・快適性の高い装備を追加した「ステップワゴン AIR EX」を設定。加えて、「ステップワゴン e:HEV SPADA PREMIUM LINE」には、ブラックを基調とし、より質感を高めた「BLACK EDITION」を新たに設定し、顧客の選択の幅を広げた。

今回発売する2つの30周年特別仕様車は「ステップワゴン e:HEV AIR EX 30周年特別仕様車」と「ステップワゴン e:HEV SPADA 30周年特別仕様車」。

ホンダ ステップワゴン SPADA 30周年特別仕様車

いずれも、2列目シートヒーターやマルチビューカメラシステムなど「家族のための快適・安全装備」を追加し、ミニバンの基本価値をさらに強化した。また、初代ステップワゴンの車名ロゴデザインをモチーフとした30周年専用エンブレムや、シートに30周年専用ステップワゴンタグを加えるなど、これまでステップワゴンに乗っていた顧客には懐かしさを、これから乗る顧客には新鮮さや歴史を感じてもらえる商品を目指した。

主な装備内容は、マルチビューカメラシステム、後退出庫サポート、LEDルームランプ、2列目シートヒーター、アダプティブドライビングビーム、30周年専用ステップワゴンタグ、30周年専用エンブレムとなる。

価格は409万8600円からだ。

ホンダ ステップワゴン 30周年特別仕様車の専用エンブレム

X（旧Twitter）では、「初代を模したエンブレムエモい」「車名ロゴを初代のものにするなんて泣かせる」「エンブレムだけとりあえず発注しといた」「昔のエンブレム復活させてるの感動した」「ズルすぎですよ本田技研…」など、賛辞が多く寄せられてる。

また、「子供の頃の記憶が蘇る！」「非常に懐かしい！」「30周年おめでとう！！沢山楽しませてもらいました。」など、初代ステップワゴンを懐かしむ声が多く見られた。