ホンダアクセス、『ステップワゴン スパーダ』用「バンパーワイドガーニッシュ」発売

ホンダアクセスは、『ステップ ワゴン スパーダ』へ装着可能な純正アクセサリー「バンパーワイドガーニッシュ」を追加設定し、全国のホンダカーズにて発売した。

【画像】STEP WGN e:HEV SPADA 30周年特別仕様車 純正アクセサリー装着車

今回追加設定された「バンパーワイドガーニッシュ」は、ホンダ『ステップ ワゴン e:HEV スパーダ 30周年特別仕様車』および、2025年5月に機能・装備を追加して発売した「ステップ ワゴン スパーダ」に装着できる。

このアイテムは、ステップ ワゴン スパーダの上質に仕立てた力強く伸びやかなシルエットをさらに際立たせたいというユーザーの声を反映して企画・開発した。フロントバンパーに重厚感とワイド感を加えることで、スパーダならではの力強く堂々とした印象を演出し、存在感のあるフロントフェイスで、よりいっそうスタイリングの魅力を高めている。

また、光沢感があるベルリナブラック仕様に加えて、人気のボディカラーとなっているプラチナホワイト・パールとのツートーン仕様を設定している。

ベルリナブラック(単色)は、深みのあるブラックが車両全体を引き締め、精悍で力強い印象を演出する。ベルリナブラック×プラチナホワイト・パール(ツートーンカラー)は、コントラストの効いたツートーンカラーにより、立体感と上質さを際立たせ、スパーダの洗練されたスタイルをさらに引き立てる。なお、ツートーン仕様はボディーカラーがプラチナホワイト・パールの車両のみ適用となる。

適用モデルは、2025年5月に機能・装備の追加を行ったステップ ワゴン スパーダ、ステップ ワゴン e:HEV スパーダ、e:HEV スパーダ プレミアムライン、e:HEV スパーダ プレミアムライン ブラックエディションおよび、今回追加となるステップ ワゴン e:HEV スパーダ 30周年特別仕様車。

メーカー希望小売価格は、ベルリナブラックが5万5000円(消費税10%抜き価格5万円)、ベルリナブラック×プラチナホワイト・パールが6万500円(消費税10%抜き価格5万5000円)。別途取付工賃が必要となる。