ヤマハ発動機、静岡県磐田市で開催の「Out of KidZania」出展へ…電動車椅子組み立てなど体験

ヤマハ発動機とヤマハ発動機ビズパートナーは、2026年2月28日と3月1日に静岡県磐田市で開催される小・中学生向け職業体験イベント「Out of KidZania in いわた」(磐田市主催)に出展する。

「Out of KidZania」は、子どもの職業・社会体験施設「キッザニア」を企画・運営するKCJ GROUP監修のもと、「キッザニア」の街を飛び出して実社会で行われる職業体験プログラムだ。企業や自治体と連携し、日本全国で展開されており、第一線で業務に携わっている方々から直接仕事を学べることが最大の特長だ。

今回、磐田市での開催は初めてとなる。「Out of KidZania in いわた」では、市内に事業拠点を持つ29社が参加し、子どもたちに多彩な職業体験を提供する。

ヤマハ発動機からは、電動車椅子ユニットの製造・開発を担うSPV事業部が、電動車椅子の部品組み立てなどの製造技術者の仕事や、組み立てた電動車椅子に試乗できるプログラムを用意。ものづくりの楽しさや社会に役立つ技術を、社員が直接伝える。

ヤマハ発動機ビズパートナーでは、ジョブアドバイザーの仕事を体験できるプログラムを提供。子供たちがジョブアドバイザー役となり、仕事を探しているお客様のプロフィール作成を行い、マッチする仕事を提案する体験を通じ、働くことの意味やキャリア形成の大切さを実感できる。

イベントは2026年2月28日(土)、3月1日(日)の両日9時30分から16時30分まで、アミューズ豊田ほかで開催される。入場料は1プログラム500円。対象は磐田市在住、在学の小学1年生から中学3年生で、参加は抽選制となっている。申込期間は2026年1月6日(火)9時から1月13日(火)17時までだ。

