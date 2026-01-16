ホーム モーターサイクル 新型車 記事

人気の新型スーパースポーツ、ヤマハ『YZF-R9』に新色、70周年記念車は1月30日発売…2026年モデルは計800台を用意

ヤマハ YZF-R9 ABS（左）とYZF-R9 70th Anniversary Edition ABS（右）
ヤマハ発動機販売は、スーパースポーツモデル『YZF-R9 ABS』の新色を5月15日に発売すると発表した。また、2025年にヤマハ発動機創立70周年を迎えたことを記念した「70th Anniversary Edition」を、先行して1月30日に200台限定で発売する。

YZF-R9は、クロスプレーン・コンセプトに基づく水冷・4ストローク・DOHC・直列3気筒・888ccエンジンを軽量アルミフレームに搭載した最新のスーパースポーツモデル。「Re-DNAed Supersport」をコンセプトに開発され、『MT-09』のパワーユニットを基に、ミドルクラス最強のトラックパフォーマンスを具現化した。

ヤマハ YZF-R9 ABS（ディープパープリッシュブルーメタリックC）ヤマハ YZF-R9 ABS（ディープパープリッシュブルーメタリックC）

新しいカラーは、2026年モデルのYZF-Rシリーズに共通して展開されるヤマハレーシングイメージを強調した「ブルー」。ボディサイド部分のモデルロゴ下部にシアンのラインをあしらい、その造形を際立たせている。

そして「70th Anniversary Edition」は、1955年の創立以来レースとともに歩んできたヤマハ発動機の歴史を表現するカラーが特徴。1964年、ヤマハ初の250cc世界チャンピオンマシンとなった「RD56」に施していた「白地に赤のライン」カウルのイメージに着想を得たグラフィックを採用している。

ヤマハ YZF-R9 70th Anniversary Edition ABS（ブルーイッシュホワイトパール1）ヤマハ YZF-R9 70th Anniversary Edition ABS（ブルーイッシュホワイトパール1）

YZF-R9は2024年10月に発表され、日本では2025年10月に販売を開始したが年間販売計画300台は即完売の人気となっていた。今回の2026年モデルは、通常モデルの「YZF-R9 ABS」が600台、「70th Anniversary Edition」が限定200台と大幅に台数を拡大しており、2025年モデルを逃したファンにとっては朗報と言えるだろう。

価格はそれぞれ149万6000円、159万5000円（いずれも税込）。

なお、本モデルはYSPで販売する「ヤマハモーターサイクル エクスクルーシブモデル」となる。

《レスポンス編集部》

