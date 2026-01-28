ホーム モーターサイクル 新型車 記事

【ヤマハ YZF-R9 試乗】スーパースポーツの価値感を変える存在…1月のモーターサイクル試乗記ベスト5

1月に掲載されたモーターサイクル試乗記に関する記事について、アクセス数を元に、独自ポイントで集計したランキングです。1位、3位に、『ヤマハYZF-R9』がランクインしました。



1位） 【ヤマハ YZF-R9 試乗】R1とR7の間を埋めるだけじゃない、スーパースポーツの価値を変える存在だ…伊丹孝裕：209 Pt.

2025年10月に発売されたヤマハの新型スーパースポーツ『YZF-R9』に試乗。親しみやすさと高いパフォーマンスがバランスした、このカテゴリーの新風をワインディングで楽しんだ。
誰もがヤマハハンドリングの一端に触れられる





2位） 【QJモーター SRV250A 試乗】AT免許＆70万円以下で乗れるVツインクルーザー！ 中国からの刺客は「レブルの牙城」を崩せるか…青木タカオ：117 Pt.

スクーターとして一般的なCVTタイプではなく、トランスミッション（変速機構）を装備していながらもクラッチ操作を自動化している。シフトチェンジはハンドル左にあるシーソーボタンにて自分でやってもいいし、任せてしまうのもあり。
車体はレブルを意識した!?





3位） 【ヤマハ YZF-R9 試乗】価格以上のオーバースペック具合に舌を巻いた…鈴木大五郎：87 Pt.

『MT-09』をプラットフォームとしたマシンは現在複数ラインナップされている。ヘリテージモデルである『XSR900』や、懐かしのレーシングマシンを彷彿させる『XSR900 GP』、そしてスポーツツーリングマシンの『トレーサー9GT』等。そのファミリーにあらたなマシンが加わった。
スタイリングからの予想に反して、意外なフィット感





4位） 【スズキ DR-Z4SM 試乗】ワインディング最速説ふたたび!? 妥協なき仕上がりは「間違いない」…鈴木大五郎：54 Pt.

普通にバイクに乗っているだけだと実感しにくいことではあるが、クローズドコースでの遊びに関しては、今はなかなかのオフロードブームであると感じる。週末にオフロードコースに足を運べば、多くのライダーで賑わっている光景を目にする。
洗練された力強いエンジンと「適度な軽さ」





5位） 2025年話題となった2台！ スズキ『DR-Z4SM』とヤマハ『YZF-R9』、全く違うのに実は共通する「意外な楽しみ方」とは？：32 Pt.

2025年10月は、話題のニューモデルが相次いで登場した。1台は17年ぶりの復活になったスズキ『DR-Z4SM』（以下DR-Z）、もう1台は新開発のヤマハ『YZF-R9』（以下R9）だ。いずれも高い性能を誇りつつもサーキットのみならず、ストリートにおける楽しさや扱いやすさも重視。
街乗りとワインディングを中心に、それぞれの走りを比較


車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES