ヤマハ『YZF-R1』＆『YZF-R9』専用、70周年記念カラーの「シングルシートカウル」限定発売

ヤマハ用純正アクセサリーを販売するワイズギアは、1月15日に発表されたスーパースポーツ『YZF-R1』と『YZF-R9』のヤマハ発動機70周年記念モデル「70th Anniversary Edition」向け「シングルシートカウル 70thカラー」を限定発売する。

【画像】70th Anniversary Edition向け「シングルシートカウル 70thカラー」

YZF-R1とYZF-R9に設定される「70th Anniversary Edition」は、1955年創立以来レースとともに歩んできたヤマハ発動機の歴史を表現するカラーを採用するのが特徴。1964年、ヤマハ初の250cc世界チャンピオンマシンとなった「RD56」に施していた「白地に赤のライン」カウルのイメージに着想を得たグラフィックを採用している。このカラーにマッチするシングルシートカウルをワイズギアが開発した。

70th Anniversaryモデルに合わせたデザインのシートカウルに、タンクデザインと共通の専用ゴールド音叉を装着。さらに、かつてRロゴが配置されていたテール側面に近い位置を狙って「初代Rロゴ」を配置するなど、ファンなら思わずニヤリとせずにいられないこだわりも。

税込価格は3万2450円。数量限定モデルの為、在庫が無くなり次第、販売終了となるので注意だ。