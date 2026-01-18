「USインターカラー」のヤマハ『XSR900 GP』に純正アクセサリー「アンダーカウル」＆「シートカウル」登場

ヤマハ発動機が2月27日に発売する「USインターカラー」の『XSR900 GP』用純正アクセサリーがワイズギアから登場する。「アンダーカウルキット」と「シートカウル イエロー」の2アイテムで、XSR900 GPが持つ魅力と性能をさらにアップさせる。

【画像】「アンダーカウル」＆「シートカウル」を装着したヤマハ XSR900 GP

「XSR900 GP」は、『XSR900』をベースに1980年代のGPファクトリーマシン「YZR500」を彷彿とさせるスタイリングに仕上げたスポーツヘリテージモデル。当時を知るファンを中心に高い人気を集めており、昨年の「ジャパンモビリティショー2025」では今回発売となった「USインターカラー」のイエローが先行公開され話題となっていた。

新登場した2つのアクセサリーは、新カラーであるイエローのXSR900 GPのレトロレーサースタイルをさらに際立たせるアイテムだ。

ヤマハ XSR900 GP（イエロー）用「アンダーカウルキット」

「アンダーカウルキット BK/WH XSR900GP」は車体下部の整流効果を高め、スタイリングに より精悍なイメージを与えるアンダーカウル。左右分割タイプとなっている。税込価格は9万1850円。なおサイドプロテクター、エンジンプロテクターとの同時装着はできないので注意。

「シートカウル イエロー XSR900GP」は、車両本体のカラーリングとグラフィックに合わせたデザイン設計のシートカウルで、より一体感あるシングルシート仕様とすることができる（乗車定員変更の構造変更申請が必要）。税込価格は3万7400円。

ヤマハ XSR900 GP（イエロー）用「シートカウル イエロー」

また、これらのアクセサリーを装着した様子は、ヤマハ発動機サイトのアクセサリーシミュレーターでチェックすることができる。検討中のオーナーは要チェックだ。