「おっさんにはたまらんカラー」往年の“イエロー”再現！ 新型ヤマハ『XSR900 GP』に「格好良すぎる」と絶賛の声

ヤマハ XSR900 GP 2026年モデル（ジャパンモビリティショー2025）
ヤマハ発動機販売は、「ジャパンモビリティショー2025」で日本初公開した“イエロー”の『XSR900 GP』を2月27日に発売すると発表した。これに対しSNS上では「格好良すぎる」「おっさんにはたまらん」など高評価の声が多く上がっている。

「XSR900 GP」は“クロスプレーン・コンセプト”に基づく水冷・4ストローク・DOHC・直列3気筒888ccエンジンをCFアルミダイキャストフレームに搭載し、1980年代のGPファクトリーマシン「YZR500」を彷彿とさせるスタイリングに仕上げたスポーツヘリテージモデル。

『XSR900』をベースとしながらもセパレートハンドル採用やそれに伴うライディングポジションの全面見直しを図るとともに、車体剛性をチューニング。ワインディングロードを心地よく駆け抜けることができる性能と、スポーティなハンドリングが堪能できる作り込みから、ベテランライダーを中心に熱狂的な支持を得ている。

「USインターカラー」と呼ぶイエローは、1970年代から80年代にかけてアメリカのレースシーンで活躍したヤマハ車、および1978～80年のWGP500マシンに採用したカラー＆グラフィックを再現したもの。特に、GPレースの歴史において最も影響力のある偉人の一人、ケニー・ロバーツを思い浮かべるファンも多いだろう。アメリカ初の世界チャンピオンである「キング・ケニー」は、500ccクラスで3度のタイトルを獲得。ヤマハで13年間を過ごし、1975年のインディ500での活躍をはじめ、数々の記憶に残るパフォーマンスで多くのファンの心に刻まれたレジェンドだ。

これまでの「マルボロカラー」（欧州名：レジェンドレッド、日本名：シルキーホワイト）と同様に、往年のレースシーンを思い起こさせる。大胆なイエローとホワイトの配色に、象徴的なブラックの「スピードブロック」がアクセントとなっており、レトロながら新鮮さを感じさせるグラフィックとなっている。

メインフレームやリアアーム、フロントサスペンションのアウター、ブレーキ＆クラッチレバー、ステップが専用のブラックに塗装され、ゴールドのホイールとイエローのリアサスペンションスプリングを採用。「XSR900 GP」の世界観を色濃く反映する特徴的なカラーリングとした。

継続販売の“ホワイト”と合わせて2色展開となる。

価格はイエロー（ライトレディッシュイエローソリッド1）が146万3000円、ホワイト（シルキーホワイト）が143万円。販売計画は年間600台。

これに対しX（旧Twitter）上では、「格好良すぎる」「このカラーええな」など高評価の声が多く見られた。

また、「おっさんにはたまらん」「USインターカラーマジカッコいい」「この色は一番思い入れがある」など、当時のバイクシーンを駆け抜けたベテランライダー達からも絶賛の声が寄せられている。

《園田陽大》

車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES