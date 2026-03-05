ハスクバーナ『FE 350 Pro』2026年モデル、189万9000円で3月発売

ハスクバーナは2026年エンデューロモデルの『FE 350 Pro』を3月より販売開始する。メーカー希望小売価格は189万9000円（税込）だ。

【画像全5枚】

2026年モデルのFE 350 Proは、ホワイトのフレームとグレーのボディワークが特徴で、耐久性を高めるテクニカルアクセサリーを豊富に装備した。サスペンションには改良されたWP製XACTクローズドカートリッジフォークとWP製XACTショックアブソーバーを採用し、テクニカルな地形での俊敏性と高速走行時の安定性を両立させている。

新設計のポリッシュスプリングとプレッシャーリザーバー、一体型ハイドロストップによりダンピング特性も向上している。フロントフォークとリアショックのコンプレッションとリバウンドのセッティングを最適化することで、ハンドリング性能も高めた。ハンドアジャスター付きサスペンションは調整が容易で、パーソナライズされたセッティングが可能だ。

ハスクバーナ FE 350 Pro 2026年モデル

エクステリアは新しいグレーのグラフィックを採用し、さまざまなコンディションで高いグリップ力を発揮するリブ付きグレーのシートカバーを装備した。燃料ライン保護キャップやラジエーターキャップを新設計とし、耐久性とメンテナンス性を向上させた。

ホイールには高強度EXCEL製タカサゴ・リムとCNC加工ハブを採用したファクトリーレーシングホイールセットを装備。ブレーキシステムにはブレンボ製油圧クラッチおよびブレーキシステム、GALFER製ブレーキディスクを採用し、安定したブレーキ性能を提供する。

その他、クイックシフターとトラクションコントロールの切り替えも可能なマルチファンクションマップセレクトスイッチ、Supersprox製ステルスリアスプロケット、ODI製ロックオングリップ、プロテーパー製ハンドルバーとEnduro Proバーパッド、ミシュラン製Enduroタイヤなどを装備した。

エンジンは水冷4ストロークDOHC単気筒で、総排気量は349.7cc。ケイヒン製EFIによる燃料供給システムを採用し、6速トランスミッションを組み合わせた。車輌重量は約110.7kg（燃料除く）。