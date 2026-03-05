ホーム モーターサイクル 新型車 記事

ハスクバーナ『FE 350 Pro』2026年モデル、189万9000円で3月発売

ハスクバーナ FE 350 Pro 2026年モデル
  • ハスクバーナ FE 350 Pro 2026年モデル
  • ハスクバーナ FE 350 Pro 2026年モデル
  • ハスクバーナ FE 350 Pro 2026年モデル
  • ハスクバーナ FE 350 Pro 2026年モデル
  • ハスクバーナ FE 350 Pro 2026年モデル

ハスクバーナは2026年エンデューロモデルの『FE 350 Pro』を3月より販売開始する。メーカー希望小売価格は189万9000円（税込）だ。

【画像全5枚】

2026年モデルのFE 350 Proは、ホワイトのフレームとグレーのボディワークが特徴で、耐久性を高めるテクニカルアクセサリーを豊富に装備した。サスペンションには改良されたWP製XACTクローズドカートリッジフォークとWP製XACTショックアブソーバーを採用し、テクニカルな地形での俊敏性と高速走行時の安定性を両立させている。

新設計のポリッシュスプリングとプレッシャーリザーバー、一体型ハイドロストップによりダンピング特性も向上している。フロントフォークとリアショックのコンプレッションとリバウンドのセッティングを最適化することで、ハンドリング性能も高めた。ハンドアジャスター付きサスペンションは調整が容易で、パーソナライズされたセッティングが可能だ。

ハスクバーナ FE 350 Pro 2026年モデルハスクバーナ FE 350 Pro 2026年モデル

エクステリアは新しいグレーのグラフィックを採用し、さまざまなコンディションで高いグリップ力を発揮するリブ付きグレーのシートカバーを装備した。燃料ライン保護キャップやラジエーターキャップを新設計とし、耐久性とメンテナンス性を向上させた。

ホイールには高強度EXCEL製タカサゴ・リムとCNC加工ハブを採用したファクトリーレーシングホイールセットを装備。ブレーキシステムにはブレンボ製油圧クラッチおよびブレーキシステム、GALFER製ブレーキディスクを採用し、安定したブレーキ性能を提供する。

ハスクバーナ FE 350 Pro 2026年モデルハスクバーナ FE 350 Pro 2026年モデル

その他、クイックシフターとトラクションコントロールの切り替えも可能なマルチファンクションマップセレクトスイッチ、Supersprox製ステルスリアスプロケット、ODI製ロックオングリップ、プロテーパー製ハンドルバーとEnduro Proバーパッド、ミシュラン製Enduroタイヤなどを装備した。

エンジンは水冷4ストロークDOHC単気筒で、総排気量は349.7cc。ケイヒン製EFIによる燃料供給システムを採用し、6速トランスミッションを組み合わせた。車輌重量は約110.7kg（燃料除く）。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ハスクバーナ・モーターサイクルズ

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES