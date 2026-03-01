ホーム モーターサイクル 新型車 記事

ハスクバーナ『701スーパーモト』『701エンデューロ』2026年モデルを発売へ、エンジン再設計で最高出力79psに…価格は179万9000円

ハスクバーナ 701スーパーモト 2026年モデル
  • ハスクバーナ 701スーパーモト 2026年モデル
  • ハスクバーナ 701スーパーモト 2026年モデル
  • ハスクバーナ 701スーパーモト 2026年モデル
  • ハスクバーナ 701スーパーモト 2026年モデル
  • ハスクバーナ 701スーパーモト 2026年モデル
  • ハスクバーナ 701スーパーモト 2026年モデル
  • ハスクバーナ 701スーパーモト 2026年モデル
  • ハスクバーナ 701スーパーモト 2026年モデル

KTMジャパンは2月25日、2026年モデルのハスクバーナ『701スーパーモト』と『701エンデューロ』を発表した。3月発売予定で、価格は両モデルとも179万9000円（税込）となる。

【画像】ハスクバーナ『701スーパーモト』『701エンデューロ』2026年モデル

2026年モデルでは、よりパワフルなエンジン、新しいボディワーク、先進技術を投入し、細部まで徹底的に改良された。

最大の特徴は、再設計されたLC4エンジンの搭載だ。ユーロ5＋規制に適合しながら、最高出力79ps（58.1kW）/8000rpm、最大トルク73Nm/6750rpmを発揮。この692.7cc単気筒エンジンは、リニアでコントロールしやすいパワーを生み出す。

ハスクバーナ 701エンデューロ 2026年モデルハスクバーナ 701エンデューロ 2026年モデル

エンジンの改良点として、エアボックスカバーとインテークフランジの再設計、圧力を高めた新設計の燃料ポンプ、触媒位置を変更した新設計のエキゾーストシステムなどが挙げられる。バルブタイミングを改良し、低回転域でのトルクデリバリーを最適化。また、オイル交換のサービス間隔を1万kmから1万5000kmに、バルブクリアランスのサービス間隔を3万kmに延長している。

新たに搭載された4.2インチフルカラーTFTディスプレイは、モダンなインターフェースを提供する。全体的なレイアウトはスリムでミニマルなデザインを踏襲しているが、エンジン回転数やギア選択表示は一目で分かりやすくなった。ライダーはハンドルバーのスイッチからライディングモードの選択、トラクションコントロールやABSの設定ができるため、素早いカスタマイズも可能となった。

ハスクバーナ 701スーパーモト 2026年モデルハスクバーナ 701スーパーモト 2026年モデル

USB-C充電ポートを装備し、Ride Husqvarnaアプリによるコネクティビティ機能（音楽プレーヤー、着信応答など）も利用できる。

改良されたWP製サスペンションと、選択可能なライドモードや進化したABSを含む新しい電子制御デバイスが、ライディングエクスペリエンスをさらに向上させる。コーナリングMTCとコーナリングABSを搭載し、視認性を向上させる新しいLEDヘッドライトも装備された。

701スーパーモトには、フロントABSのみ作動してリアのスライドを許容するスーパーモト＋、ABSの介入を遅らせてより強いブレーキを効かせることが可能なスポーツABSを装備。オプションでトラックモード（ローンチコントロール、5段階のアンチウィリーモード、モータースリップレギュレーション、スリップアジャスター機能付き）の搭載が可能だ。

ハスクバーナ 701エンデューロ 2026年モデルハスクバーナ 701エンデューロ 2026年モデル

701エンデューロには、専用のABSボタンでABS機能の完全解除が可能。オプションでラリーモード（ダイナミックスリップアジャスト、モータースリップレギュレーション、スリップアジャスター機能付き）の搭載が可能となっている。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ハスクバーナ・モーターサイクルズ

KTM

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES