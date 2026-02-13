KTMとハスクバーナ、新型スーパースポーツや新型スーパーモトを日本初披露へ…東京モーターサイクルショー2026

KTMジャパンは、3月27日から29日まで東京ビッグサイトで開催される「第53回 東京モーターサイクルショー2026」に、KTMとハスクバーナの2ブランドを出展すると発表した。

【画像】KTMとハスクバーナの最新モデル

KTMブースでは、新型スーパースポーツ『990 RC R』を日本初披露する。また、自動マニュアルトランスミッション（AMT）を搭載したフラッグシップアドベンチャー『1390 SUPER ADVENTURE S EVO』、『990 DUKE』のスポーツ性能を高めた『990 DUKE R』も国内初公開となる。

このほか、『1390 SUPER DUKE R EVO』、『390 DUKE』、『390 ADVENTURE R』、『250 XC-W』、『65 SX』などの人気ラインアップを展示する予定だ。

ハスクバーナ 701 スーパーモト

ハスクバーナブースでは、最新の電子制御デバイスを搭載した新型『701 スーパーモト』を日本初披露するほか、『スヴァルトピレン 401』、『ノーデン 901 Expedition』を展示する。

KTMブースでは、390 SMC Rのウィリー体験コーナーを設置。ステージでは新型モデルのトークショーを開催し、3月27日午後には990 RC Rについて、28日と29日には1390 SUPER ADVENTURE S EVOや990 RC Rについてのセッションを予定している。さらにKTMエンデューロ対談やWPサスペンションの紹介も行う。

KTM 1390 SUPER ADVENTURE S EVO

会場は東京ビッグサイト西1・2・3・4ホール他で、KTMグループブースは1階西ホール1-06に設置される。純正アパレル「POWERWEAR」の販売コーナーも用意する。

なお、展示車は入荷タイミングにより変更になる場合がある。トークショーの詳細は決まり次第、公式SNS等で告知される予定だ。