MotoGPの技術を詰め込んだスーパースポーツ、KTM『990 RC R』発売へ…価格は219万9000円

KTMジャパンは3月4日、KTMの新型スーパースポーツモデル『990 RC R』を2026年4月に発売すると発表した。メーカー希望小売価格は219万9000円（消費税込み）。

【画像】KTM 990 RC R

新型990 RC Rは、KTMのRCラインアップの流れを汲むモデルで、同社の研究開発部門で蓄積されたデータとモータースポーツプログラムで得られた空力データなど、長年のレース活動で培ったテクノロジーを注ぎ込んで誕生した。オーストリアで製造されるこのマシンは、専用設計の高剛性スチール製フレームと、剛性と適度なしなりを高度にバランスさせたスイングアームを採用している。

エンジンは、57kgと軽量コンパクトなユーロ5＋対応の947cc・LC8cパラレルツインエンジンを搭載。103Nmの最大トルクと127.84psの最高出力を発生する。6速トランスミッションを組み合わせる。

KTM 990 RC R

装備面では、風洞実験から生まれたエアロダイナミクス、Brembo製4ピストンキャリパーHyPureブレーキ、WP製APEXサスペンション、8.8インチTFTフルカラーディスプレイなどを採用。ディスプレイにはRAIN、STREET、SPORT、CUSTOMのライドモードが表示される。

ABSはSTREET、SPORT、SUPERMOTO＋、SUPERMOTO ABSの4つの先進的なモードが標準装備。さらにオプションのTRACK PACKには、TRACKモードと2つのCUSTOMモード、加速時のリーンアングルやスロットル開度といったテレメトリー機能も備わっている。

KTM 990 RC R

エルゴノミクスを考慮した6カ所の接触面は、膝、腕、手に快適なサポートを提供。位置調整が可能なフットレストは身長の高いライダーから低いライダーまで対応する。燃料タンク容量は15.7リットルで、十分な航続距離を実現している。車両重量は約184kg（燃料除く）、シート高は845mm、ホイールベースは1481mmとなっている。

タイヤはフロント120/70 ZR-17インチ、リア180/55 ZR-17インチを装着する。