カドヤ、「東京モーターサイクルショー2026」に出展、職人による製作実演やトークショーも

レザーライディングウェアの老舗ブランド・カドヤが、3月27日から29日まで東京ビッグサイトで開催される「第53回東京モーターサイクルショー」での出展内容を発表した。

昨年に続き2年連続の出展となる今回は、昨年よりブース規模を拡大して展開する。2026年の新作ライディングウェアをはじめ、長年愛され続ける定番レザージャケットなど、ブランドを象徴する製品を多数展示する。

会期中は、カドヤの熟練職人によるレザージャケット製作のミシン実演を実施。革製品づくりの現場を間近で見られるほか、ゲストを迎えてのトークショーも各日程で開催し、ものづくりへのこだわりや製品開発の裏側を紹介する。トークショーのゲストには、フェンシング日本代表選手の松山恭助氏と葉月美優氏が登場する予定だ。

さらに、昨年多くの来場者から好評を得た会場限定カプセルトイ企画も再登場。オリジナルキーホルダーが入手できる企画として、ブース内で展開する。

主な展示内容は、2026年新作ライディングウェア展示、定番レザージャケット・人気モデル展示、カドヤ職人によるレザーアイテム制作実演、トークショー、カプセルトイとなっている。

