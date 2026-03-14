カスタムジャパンが史上最大規模で出展、TIMSUN・SHAD・自社ブランド展開…東京モーターサイクルショー2026

モーターパーツ販売事業を展開するカスタムジャパンは、3月27日から29日に東京ビッグサイトで開催される「第53回 東京モーターサイクルショー2026」において、同社史上最大規模で出展すると発表した。

【画像】史上最大規模で出展するカスタムジャパン

出展規模は合計12コマで、これまでで最大のブース構成となる。同社が日本総代理店を務めるグローバルタイヤブランド「TIMSUN（ティムソン）」、世界で流通するトップケースブランド「SHAD（シャッド）」に加え、自社ブランド「カスタムジャパン」を含む3ブランド体制で臨む。

SHAD

タイヤ・収納・デジタルガジェットというライディングを構成する主要カテゴリーを横断的に展開することで、単なる商品展示にとどまらない「体験型」ブースを創出。製品の性能やデザインを見て・触れて・体験できる空間を提供する。

カスタムジャパンブースでは、次世代インカム「ASMAX（エヴァンゲリオン レーシング コラボモデル等）」や、スマートライドダッシュボード「SRD5シリーズ」を中心としたスマートシリーズを展示。実機体験を通じて、次世代ライディング環境を提案する。

TIMSUNブースでは、ワンランク上の耐久性とグリップ力を両立するストリートハイグリップタイヤのラインナップを展示。例年大好評の恒例のじゃんけん大会も開催予定だ。

SRD5

SHADブースでは、デザイン性と機能性を両立したトップケースを展示する。

各ブースでは来場者が気軽に参加できるイベントを連日開催。ブランドごとの世界観を体感できる設計とし、来場者との双方向コミュニケーションを重視した3日間となる。

開催期間は2026年3月27日（金）から3月29日（日）まで。会場は東京ビッグサイト西展示棟、小間位置は西2-15だ。