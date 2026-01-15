ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ロータスの名車『エスプリ』再来、フルカーボンボディに格納式ヘッドライト…アンコール『シリーズ1』発表

英国のアンコール(Encor)は、ロータスの名車『エスプリ』のオリジナルコンセプトが1975年のパリモーターショーでデビューして50年を記念し、アンコール『シリーズ1』を発表した。

【画像】アンコール『シリーズ1』

カーボンファイバー製ボディを採用し、自動車史上最も象徴的なデザインのひとつを現代技術で蘇らせた。

シリーズ1は「敬意ある進化」という哲学のもとで開発された。ロータス、アストンマーティン、ケーニグセグ、スカイシップス・オートモーティブでの経験を持つデザインおよびエンジニアリングチームが、エスプリを文化遺産として扱い、オリジナルの純粋性を損なうことなく現代の技術と職人技で再構築することを目指した。

デザインチームはオリジナルのエスプリをデジタルスキャンし、現代の設計ツールを使用して形状を再構築した。目標は完璧さの追求だ。より引き締まったハイライト、よりクリーンな面の移行、より高い精度、そして素材の誠実さを実現した。

1970年代のファイバーグラス製ボディに見られた2ピース成形ラインは取り除かれ、オートクレーブ成形されたカーボンファイバーシェルに置き換えられた。これにより初期スケッチの純粋性を捉えることができた。

結果として生まれたフォルムは紛れもなくエスプリでありながら、その品質を即座に示している。ホイールアーチ面の張り、ショルダーラインの鮮明さ、フロントボリュームの精緻なシャープネスがそれを物語る。現代のタイヤとブレーキ冷却に対応するためスタンスはわずかに広げられた。

ライティングは超コンパクトなLEDプロジェクターを低プロファイルのポップアップハウジングに統合し、特徴的なウェッジ型フロントエンドを保ちながら現代的な性能とよりクリーンな空力面を実現している。

ホイールも同じ敬意の言語を語る。オリジナルのスロットマグデザインと後期の「スポーツ350」の5スポークにインスパイアされ、エンコールの鍛造およびビレット加工ホイールは、現代的な構造の明快さとプロポーションで馴染みのあるデザインを再解釈している。

フルカーボンボディの下には、ロータス 『エスプリV8』のバックボーンシャシーが配置されている。アイデンティティと登録の連続性のため意図的に保持された。シャシーは剥離、ブラスト洗浄、再仕上げされた後、完全に再構築されたパワートレインと組み合わされる。

ミッドマウントされた3.5リットルV8ツインターボエンジンは、鍛造ピストン、アップグレードされたインジェクター、再製造されたターボチャージャー、新しい電子スロットルボディ、現代的な燃料および冷却システム、そして全く新しいステンレス製エキゾーストを採用。これによりキャラクターを変容させながら、その紛れもない魂を保持している。

性能目標はこのアップグレードされた哲学を反映している。エンジンは現在約400hpを発生し、トルクは350ポンドフィート(約475Nm)、目標車両重量は1200kg以下だ。0-100km/h加速は4秒、最高速度は時速280km近くに達すると予想される。

トランスミッションはクエイフと協力し、アンコールはオリジナルの5速マニュアルをより強力なインプットシャフト、変更されたギア比、ヘリカルLSD、特注のツインプレートクラッチで新設計し、オリジナルになかった精度と耐久性をシフトに与えている。

サスペンションコンポーネントはスポーツ350仕様にアップグレードされ、ブレーキはAPレーシング製、ステアリングは電動ではなく油圧アシストのままで、オリジナルのエスプリの基本である触覚的でドライバー中心のキャラクターを保持している。

室内では、シリーズ1はエスプリの最も記憶に残る特徴を維持している。大きく傾斜したダッシュボード、コックピットのような回り込むインストルメントビナクル、タータンアクセント、ドライバー中心のマシンの奥深くに座っている感覚だ。しかし各要素はフレームから外側まで再構築されている。

フローティングインストルメントクラスターは、最も印象的な再解釈だ。単一のアルミニウムビレットから機械加工され、現代的なデジタルディスプレイを包み込み、1975年には不可能だった明快さ、美しさ、構造的誠実さを追求する。

カーボンファイバー製ダッシュボードの「T」字部分にはすべてのコントロールが収められ、ドライバーが期待する正確な場所に機能を配置している。シートはレストア、再発泡、再トリムされ、オリジナルのエルゴノミクスを維持しながらサポートと仕上げを向上させている。

インフォテインメント、空調、カメラシステムはスカイシップスによって設計され、控えめに統合され、アナログの意図を乱すことなく利便性を高めている。

アンコール・デザインは、業界最高レベルでの数十年の経験によって形作られたコラボレーションだ。そのリーダーシップは、ロータス『エミーラ』、ケーニグセグの先進プログラム、アストンマーティンでの特注パーソナライゼーション、そしてスカイシップスを通じたエンジニアリング革新を実現してきた。スカイシップスは1990年代にコンセプト飛行船から進化し、世界的なスポーツカーメーカーにコックピット電子機器を供給する英国企業だ。

アンコール シリーズ1の生産は、全世界で50台に限定される。価格は43万ポンド(約9150万円)から始まり、税金、オプション、必要なドナーとなるエスプリV8は含まれない。

受注は英国チェルムズフォードのアンコール本社、または国際顧客向けのプライベートコンサルテーションを通じて行われる。デリバリーは2026年第2四半期に開始され、2027年まで続く予定だ。

