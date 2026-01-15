ヤマハのスーパースポーツ『YZF-R』シリーズに「70周年記念」限定車が続々登場！伝統の「赤白」カラー再現

ヤマハ発動機販売は1月15日、スーパースポーツモデルの「YZF-Rシリーズ」5機種にヤマハ発動機創立70周年を記念した「70th Anniversary Edition」を設定し、1月30日から順次発売すると発表した。

【詳細画像】ヤマハ YZF-Rシリーズの「70th Anniversary Edition」

「70th Anniversary Edition」は、1955年創立以来レースとともに歩んできたヤマハ発動機の歴史を表現するモデルだ。1964年、ヤマハ初の250cc世界チャンピオンマシンとなった「RD56」に施していた「白地に赤のライン」カウルのイメージに着想を得たグラフィックを採用している。

70th Anniversary Edition

70th Anniversary Edition

さらに、記念モデルにふさわしい特別装備として、乗車時に目に入るタンク天面には「70周年記念エンブレム」を、タンクサイドには、ファクトリーチームの雰囲気を醸し出す「ゴールドのヤマハ音叉エンブレム」を配した。これらの特別な意匠は、洗練されたRシリーズのデザインと融合し、特別なスタイルを演出している。

「70th Anniversary Edition」の価格と発売日は以下の通り。

・『YZF-R1 70th Anniversary Edition』1月30日発売 264万円（200台限定）

・『YZF-R9 70th Anniversary Edition』1月30日発売 159万5000円（200台限定）

・『YZF-R3 70th Anniversary Edition』2月27日発売 74万8000円（200台限定）

・『YZF-R25 70th Anniversary Edition』2月27日発売 71万2800円（400台限定）

ヤマハ YZF-R9 70th Anniversary Edition

なお『YZF-R7 70th Anniversary Edition』、および「YZF-R7」「YZF-R3」「YZF-R25」のスタンダードカラーの2026年モデルは、2026年春以降のリリース、発売を予定している。

このほか、2026年モデルのモトクロスバイク『YZ250F』『YZ125』にも「70th Anniversary Edition」が設定される。