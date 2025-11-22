ホーム モーターサイクル 新型車 記事

新カラー効果絶大!? ヤマハ『YZF-R25』の販売が前年比2倍近くに…斬新すぎる「マットパールホワイト」を半数以上が選んだ理由

二つの偏光色を大胆にまとった「YZF-R3/25」のマットパールホワイト
ヤマハ発動機の中型バイク『YZF-R3』と『YZF-R25』に採用された新色、マットパールホワイトが好調な販売を記録している。2025年夏までの販売実績をみると、YZF-R25は前年に比べて190％以上と大幅に伸びており、購入者の半数以上がこのマットパールホワイトのカラーを選択した。

デザインを担当した溝越万莉さんは、「偏光色のブルーとホワイトの組み合わせが、光の具合で異なる表情を見せることにより、圧倒的な個性を演出している」と話し、「インパクトの強い個性が、幅広い世代に受け入れられたことに驚きと喜びを感じています」とした。

溝越さんは、Z世代の価値観の変化を踏まえ、SNS映えの「盛りすぎ」への拒否反応や、自己主張と反骨精神を重視する傾向を調査し、CMFG（カラー・素材・仕上げ・グラフィック）コンセプト「Neo Speedster」を立案。

同シリーズには定番のブルーとマットダークグレーもあるが、サードカラーとしてマットパールホワイトが新たな顧客層の開拓に成功している。

当初はZ世代のビギナーライダーを狙った企画だったが、実際には40代から60代までの幅広い世代に支持が広がった。これまでにないCMFGデザインが「なにかの化学反応を起こしているのかもしれない」と、あらためてその分析にも取り組んでいきたいと話す。

塗装工程やコスト面での課題もあったが、市場からの大きな支持により、「Rシリーズが提供する非日常の魅力を拡げられた」としている。

《森脇稔》

