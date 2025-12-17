独フックスから『プジョー208』や『シトロエンC3』向け新エンジンオイル発売

阿部商会が取り扱うドイツの総合潤滑油メーカー・FUCHS（フックス）から、ステランティス車用エンジンオイルの新製品「GT1 PRO FPW03 5W-30」が新発売。

【画像】ステランティス車用エンジンオイル「GT1 PRO FPW03 5W-30」

このオイルは、ステランティスが湿式タイミングベルト採用車向けに新たに制定した規格「STELLANTIS FPW9.55535/03」に適合する製品だ。プジョー『208』『2008』『308』やシトロエン『C3』『C4』『DS3』など、EB2ピュアテック直噴ターボエンジン（第2世代まで）搭載車に対応する。

排気ガス後処理装置付きガソリンエンジンおよびDV5Rディーゼル（GPF/DPF装着車）にも対応している。規格はACEA C3とAPI SN PLUSを取得し、STELLANTIS FPW9.55535/03、PSA B71 2290、PSA B71 2297の推奨を受けている。

容量は1リットルボトル、5リットルボトル、20リットルペール、205リットルドラムの4種類を用意。価格は1リットルが4000円、5リットルが1万9500円、20リットルが7万4000円、205リットルが72万円（いずれも税別）となっている。