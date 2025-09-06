プジョー 308に「セレニウムグレー」初採用、100台限定で485万0500円

ステランティスジャパンは9月4日、プジョーのCセグメントハッチバック『308 GTハイブリッド』の限定モデル「308 GT ハイブリッド セレニウムエディション」を100台限定で発売した。メーカー希望小売価格は485万0500円だ。

【画像】プジョー 308 GT ハイブリッド セレニウムエディション

今回の限定モデルでは、プジョー『308』に初めて「セレニウムグレー」の限定色を採用した。この色は2023年にプジョー『2008』で初めて導入され、好評を博したボディカラーだ。静けさをまとったような美しいグレーが、308の先進的なデザインをより一層際立たせる。

プジョー308は、個性際立つデザインと上質なインテリア、そしてダイナミックな走りを強みに、同クラスの新基軸を打ち立てたCセグメントコンパクトモデル。ブランドが誇る独自設計のi-Cockpitや、ショルダー部までをサポートするマルチポイントランバーサポート付きフロントシートなど、プジョーならではの先進装備が、ドライバーに深い没入感と快適性をもたらす。

308GTハイブリッドは、最新世代のハイブリッドシステムを搭載し、スムーズで心地よい加速と伸びやかな走りも体感できるモデルとなっている。落ち着きを感じさせるグレーが、308の先進的なデザインをより一層際立たせる特別な一台といえそうだ。