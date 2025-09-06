ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

プジョー 308に「セレニウムグレー」初採用、100台限定で485万0500円

プジョー 308 GT ハイブリッド セレニウムエディション
  • プジョー 308 GT ハイブリッド セレニウムエディション
  • プジョー 308 GT ハイブリッド セレニウムエディション
  • プジョー 308 GT ハイブリッド セレニウムエディション
  • プジョー 308 GT ハイブリッド セレニウムエディション
  • プジョー 308 GT ハイブリッド セレニウムエディション
  • プジョー 308 GT ハイブリッド セレニウムエディション
  • プジョー 308 GT ハイブリッド セレニウムエディション

ステランティスジャパンは9月4日、プジョーのCセグメントハッチバック『308 GTハイブリッド』の限定モデル「308 GT ハイブリッド セレニウムエディション」を100台限定で発売した。メーカー希望小売価格は485万0500円だ。

【画像】プジョー 308 GT ハイブリッド セレニウムエディション

今回の限定モデルでは、プジョー『308』に初めて「セレニウムグレー」の限定色を採用した。この色は2023年にプジョー『2008』で初めて導入され、好評を博したボディカラーだ。静けさをまとったような美しいグレーが、308の先進的なデザインをより一層際立たせる。

プジョー308は、個性際立つデザインと上質なインテリア、そしてダイナミックな走りを強みに、同クラスの新基軸を打ち立てたCセグメントコンパクトモデル。ブランドが誇る独自設計のi-Cockpitや、ショルダー部までをサポートするマルチポイントランバーサポート付きフロントシートなど、プジョーならではの先進装備が、ドライバーに深い没入感と快適性をもたらす。

308GTハイブリッドは、最新世代のハイブリッドシステムを搭載し、スムーズで心地よい加速と伸びやかな走りも体感できるモデルとなっている。落ち着きを感じさせるグレーが、308の先進的なデザインをより一層際立たせる特別な一台といえそうだ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

プジョー 308

プジョー（Peugeot）

ステランティス

コンパクトカー

ハッチバック

ハイブリッドカー HV、HEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES