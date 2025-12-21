「着物グリルすこ」日産『セレナ』の新デザインがSNSで話題沸騰「ミニバン業界が熱い」

日産自動車は12月18日、ミニバン『セレナ』をマイナーチェンジし、2026年2月中旬より発売すると発表した。SNSでは、新デザインとなったセレナに「着物グリルすこ」「ミニバン業界が熱い」など話題になっている。

【画像】新デザインを採用した日産『セレナ』

1991年に誕生したセレナは、2026年に35周年を迎える長年愛され続けるロングセラーミニバンだ。時代とともに移り変わる家族のカタチに常に寄り添い、家族のためのミニバンとして、ファミリー層を中心に高く支持されてきた。

6代目となる現行セレナは、初代から受け継がれる「BIG」「EASY」「FUN」というコンセプトのもと、クラス随一の広い室内空間と高い利便性を備え、移動時の快適性を徹底的に追求してきた。最先端技術の搭載や多彩な機能の充実により、家族との大切な時間を楽しめるミニバンとして、多くの顧客から支持を得ている。

日産 セレナ 改良新型

今回のマイナーチェンジでは、「LUXION（ルキシオン）」と「ハイウェイスターV」のエクステリアデザインを刷新するとともに、「LUXION」には新たな専用インテリアを採用した。さらにエクステリアカラーには、全グレード共通でムーンボウブルー、アクアミント、ディープオーシャンブルーの新色3色を追加し、選択肢を拡げている。

「LUXION」と「ハイウェイスターV」では、フロントグリルとアルミホイールに新デザインを採用。「LUXION」は、上質さとプレミアム感を高めた洗練されたエクステリアと、しっとりとした触感で包まれる心地よさをもたらす次世代素材「テーラーフィット」のシートを備えた専用インテリアが特徴である。一方「ハイウェイスターV」は、スポーティさに特化したデザインにより、堂々とした存在感を強調した。

日産 セレナ 改良新型

また、セレナとして初めてメーカーオプションのNissanConnectインフォテインメントシステムを採用。Google搭載により「Googleマップ」「Googleアシスタント」「Google Play」に対応し、多彩な情報やエンターテインメントとシームレスにつながる。加えて、施錠や消灯、窓の閉め忘れを通知する「し忘れアラート」や、離れた場所から車両を見守る「リモートフォトショット」に対応し、カーライフの利便性を向上させた。ディーラーオプションとして15.6インチの大型後席モニターも設定され、移動時間をより楽しく演出する。

さらに、要望の多かった「e-Pedal Step 前回モード記憶」機能を追加し、使い勝手を向上。停車時には「後席リマインダー」が作動し、荷物の置き忘れや子供の置き去り防止など、安全面にも配慮している。

加えて、運転支援機能も拡充。「3Dビュー」「フロントワイドビュー」「両サイドミラークローズドビュー」の3つの新表示機能を備えた「インテリジェントアラウンドビューモニター」により、駐車や狭い道、交差点など、さまざまなシーンで安心感を高めている。

日産 セレナ 改良新型

価格は278万5200円からとなる。

X（旧Twitter）では、「ターゲットは日本人全てだ！思わずそう言ってしまう車が、今回のセレナ」「着物グリルすこ」「グリル好き」「凄いオシャレだな」など、左右非対称のグリルに注目が集まっている。

このほかにも「ミニバン業界が熱い」など、ミニバンの新モデルが続々と発表されることに期待する声も見られた。