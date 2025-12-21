ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスベンツの最上位SUV『GLS』に「Night Edition」、23インチAMGホイール標準装備…1534万円

メルセデスベンツ GLS 450 d 4MATIC Night Edition (ISG)
メルセデスベンツ日本は12月16日、最上位SUV『GLS』に「GLS 450 d 4MATIC Night Edition （ISG）」を追加し、全国の正規販売店ネットワークを通じて発売した。価格は1534万円だ。

GLSのベースモデル「GLS 450 d 4MATIC （ISG）」の名称を「Night Edition」に改め、さらなる装備の充実と、フラッグシップSUVにふさわしいエクスクルーシブなスタイルを実現した。

標準ホイールは20インチホイールから23インチAMGアルミホイールへ大径化し、より重厚感ある足元を強調。さらにAMGラインエクステリアと、フロントグリルもダークロームに変更されるナイトパッケージを標準化し、より存在感のあるエクステリアになった。

インテリアは、肌触りの滑らかな本革（ナッパレザー）を贅沢に用い、アンスラサイトオークウッドトリムや本革巻スポーツステアリング（ナッパレザー）と組み合わせ、スポーティさと品格を感じさせる空間を演出する。

エクステリアカラーは、ナイトパッケージにより施されたブラックアクセントとの調和が美しい「オブシディアンブラック（メタリック）」、「MANUFAKTURオパリスホワイト（メタリック）」、「MANUFAKTURアルペングレー（ソリッド）」の3色から選択可能だ。

従来モデルから追加となった装備は、本革（ナッパレザー）、23インチAMGアルミホイール、AMGラインエクステリア、アンスラサイトオークウッドインテリアトリム、イルミネーテッドステップカバー（ブラック）、ナイトパッケージ、ノイズ軽減タイヤ、本革巻スポーツステアリング（ナッパレザー）となる。

3リッター直列6気筒ディーゼルエンジン「OM656M」を搭載している。最高出力は270kW（367PS）、最大トルク750Nmと、余裕を感じさせるパフォーマンスを発揮する。

ISG（Integrated Starter Generator）の技術が組み合わされ、最大15kWの追加出力と200Nmの追加トルクでディーゼルエンジンをサポートする。ISGはエンジンとトランスミッションの間に配置された電気モーターで、オルタネーターとスターターの機能も兼ねている。

この電気モーターと「48V電気システム」により、従来のハイブリッド車のような回生ブレーキによる発電を行い、約1kWhの容量のリチウムイオンバッテリーに充電する。エンジンが低回転時には、その電力を利用して動力補助を行うことで、高い効率性と、力強い加速を実現する。

スターターが高出力な電気モーターとなることで、エンジン始動時の振動を抑え、エンジンスタートおよびアイドリングストップの際の再スタートの快適性を向上した。

また、アイドリング時には、電気モーターの充電電流を調整することで、エンジン回転数を低回転で安定的に保つことを可能にし、効率性、快適性および静粛性に寄与する。さらに、このモーターはシフトチェンジ時にも使用され、エンジンが理想的回転数に達するまでの時間を最小限に抑えるためのアシストも行う。これによりシフトチェンジに必要な時間が短縮され、スムーズでタイムラグの少ないシフトチェンジを実現する。

対話型インフォテインメントシステム「MBUX」が利用可能だ。ボイスコントロールは「Hi, Mercedes」をキーワードとして起動する。音声認識機能は多くのインフォテインメント機能（目的地入力、電話通話、音楽選択、気象情報）に加え、クライメートコントロール、各種ヒーター、照明など多様な機能にも対応している。

また、音声認識だけではなく、タッチスクリーン、ステアリングホイールにあるタッチコントロールボタンでも様々な操作をすることができ、ドライバーの好みや運転状況に応じて使い分けることが可能だ。

《森脇稔》

