ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

“全ブラック”のマイバッハ『GLS 600』は4080万円！ 40台限定の「Night Edition II」発売

メルセデスマイバッハ GLS 600 Night Edition II (ISG)
  • メルセデスマイバッハ GLS 600 Night Edition II (ISG)
  • メルセデスマイバッハ GLS 600 Night Edition II (ISG)
  • メルセデスマイバッハ GLS 600 Night Edition II (ISG)
  • メルセデスマイバッハ GLS 600 Night Edition II (ISG)
  • メルセデスマイバッハ GLS 600 Night Edition II (ISG)
  • メルセデスマイバッハ GLS 600 Night Edition II (ISG)
  • メルセデスマイバッハ GLS 600 Night Edition II (ISG)

メルセデスベンツ日本は、メルセデスマイバッハ『GLS 600』の特別仕様車「GLS 600 Night Edition II」を限定発売すると発表した。

【画像】メルセデスマイバッハ GLS 600 Night Edition II (ISG)

全国限定40台（左ハンドル15台、右ハンドル25台）で、価格は4080万円。全国のメルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークを通じて注文受付を開始し、納車は2025年11月中旬以降を予定している。

1921年から美しいスタイルと贅を尽くした室内空間による圧倒的な高級感で人々を魅了してきた伝説の名車「マイバッハ」。現代に蘇った「メルセデスマイバッハ」は、メルセデスベンツによる最新鋭のテクノロジーを備え、ゆったりとくつろげる室内空間にプレステージ感あふれるデザインとクラフトマンシップにより仕上げられた高級素材を随所に採用している。

メルセデスマイバッハ GLS 600 Night Edition II (ISG)メルセデスマイバッハ GLS 600 Night Edition II (ISG)

今回の特別仕様車は、艶やかな印象を与えるボディカラー「オブシディアンブラック（メタリック）」に、本モデル限定装備の「ダークシャドウグロスマイバッハエンブレム」が配され、マイバッハの威厳と迫力を感じさせるエクステリアを演出している。

さらに、第一弾の限定モデル「GLS 600 Night Edition」でも特徴的だった「23インチマイバッハアルミホイール」も採用。マイバッハのブランドロゴがモノグラムのようにデザインされた特別感あふれるホイールが目を引く。

そして、限定モデルでのみ楽しむことができる「ナイトシリーズ」も採用し、モデル名称の「Night Edition」が表すように、エクステリアの細やかな部分までオールブラックカラーで統一されている。

メルセデスマイバッハ GLS 600 Night Edition II (ISG)メルセデスマイバッハ GLS 600 Night Edition II (ISG)

ダークシャドーブラックパーツは、フロントがエアインテーク、フロントバンパートリム、フロントグリル、ボンネットマスコットに採用。サイドでは、マイバッハエンブレム（Dピラー）、ドアハンドル、サイドスカートストリップ、リアではバッジ、エグゾーストエンド、テールゲートクロームストリップ、バンパートリムに装備される。

また、ブラックパーツをサイドウィンドウトリム、ランニングボード、Bピラー、ドアミラーカバーに、マットブラックパーツをマルチビームLEDライト（マイバッハエンブレム、ローズゴールドピンク）、アルミホイール（23インチマイバッハアルミホイール）、ステップカバー（ナイトシリーズ専用イルミネーテッドステップカバー）に採用している。

オールブラックのエクステリアとのコントラストが美しい専用の「本革（MANUFAKTURナッパレザー）シート［クリスタルホワイト／ブラックパール］」によってインテリア全体が明るく華やかな空間となり、すべての乗員に上質で洗練された時間を提供する。

メルセデスマイバッハ GLS 600 Night Edition II (ISG)メルセデスマイバッハ GLS 600 Night Edition II (ISG)

また、通常モデルには設定の無い「MANUFAKTURダークブラウンオープンポアウォールナットウッドインテリアトリム」や、通常モデルでは有償オプションの「ファーストクラスパッケージ」（左右独立シート（後席）、格納式テーブル（後席）、専用シャンパングラス格納、クーリングボックス）を標準装備している。

パワートレインは通常モデル「Mercedes-Maybach GLS 600 （ISG）」と同じく、4.0リッターV型8気筒ツインターボエンジン「M177」に、48V電気システムとISGを組み合わせたユニットを採用している。エンジン最高出力は557PS（410kW）、最大トルクは770N・mだ。

ISGは最高出力16kW、最大トルク250N・mを発生する電気モーターで、オルタネーターとスターターの機能も兼ねている。この電気モーターは48V電気システムにより、従来のハイブリッド車のような回生ブレーキによる発電を行い、約1kWhの容量のリチウムイオンバッテリーに充電する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスマイバッハ

メルセデスベンツ GLS

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

SUV・クロスオーバー

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES