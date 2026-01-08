メルセデスAMG『GLE53』新型、ハイライトは大型グリルと新ヘッドライト！

メルセデスベンツは現在、ミッドサイズ・クロスオーバーSUV、『GLE』改良新型を開発中だ。そしてそのパフォーマンスモデル、メルセデスAMG『GLE53』市販型のプロトタイプをカメラが初めて捉えた。

【スクープ画像】メルセデスAMG『GLE53』新型プロトタイプ

メルセデスベンツのデザイン部門では大きな変化が起こっており、約30年間クリエイティブ・チーフを務めてきたゴードン・ワグナー氏の退任が発表された。しかし市場においては、この刷新されたメルセデスAMG GLE 53を含め、彼の手腕を今後しばらく目にすることになりそうだ。

現行型となる第2世代、『Mクラス』から数えて4代目のGLEは2019年に発売され、AMGバージョンはその1年後に追加された。2023年にいちど刷新されているが、陳腐化と他のメルセデスの新型車と足並みを揃える必要性から、SUVとクーペの両社車型ともさらなる改良の時期が来ている。

2027年秋に登場予定の改良新型車において、大きな変更点のひとつは星型のデイタイムランニングライトだろう。『Eクラス』のテールライトに初めて搭載され、現在では各車種フェイスリフトの際にテールライトとヘッドライトユニットに採用されている。

メルセデスAMG GLE53 改良新型のプロトタイプ

また新しいグリルも目をひく。プロトタイプではカモフラージュで覆われているが、現行GLEよりもかなり大きくなると予想されている。9月に発表されたEQテクノロジー搭載の新型電気自動車、メルセデスベンツ『GLC』のグリルが参考になるかもしれない。

新しいグリルはサイズが拡大するだけではなく、フレームが追加される。バンパーにも変更が加えられ、ホイールデザインも変更される可能性があるが、ボディパネルは変更されない。

メルセデスAMG GLE53 改良新型のプロトタイプ

現行GLE53のボンネット下に搭載されているマイルドハイブリッド3.0リットル直列6気筒エンジンも、ほぼそのままキャリーオーバーされるだろう。このエンジンは最高出力435psを発揮しているが、改良新型は2026年のデビューまでに、数馬力のパワーアップが期待できる。

最大のライバルとなるBMWでも、同じ2026年に『X5』（コードG65）改良新型の導入が予定されている。ノイエクラッセ・デザインと、開発中の高速パフォーマンスモデル「M60」を擁する改良新型X5シリーズと比べたら、現行GLEは明らかに古臭く見えるため、BMWでは先手を打ちたいところだ。