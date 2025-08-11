ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

取り付け約10秒、カーメイトが『カローラクロス』『メルセデスベンツ』各車純正ミラー専用設計の「ワイドリアビューミラー」を発売

トヨタ専用ワイドリアビューミラー E クローム鏡
  • メルセデス・ベンツ専用ワイドリアビューミラーC ブルー鏡
カー用品メーカー・カーメイトから、トヨタ『カローラクロス』用とメルセデスベンツ各車専用のワイドルームミラーが発売中。ECサイト専売製品で、価格はオープン、同社オンラインショップ価格はそれぞれ税込み7980円・9900となっている。

カローラクロス用モデル「トヨタ専用ワイドリアビューミラー E クローム鏡」は、2021年9月以降のモデルに対応し、視界を約1.5倍に拡大する。ミラーの曲面率には半径3000mmの球体の曲率となる「3000SR」を採用することで、広い視界と自然な距離感を両立させた。クローム鏡により夜間の後続車ヘッドライトの眩しさを約50％カットしている。

メルセデスベンツ専用モデル「メルセデス・ベンツ専用ワイドリアビューミラーC ブルー鏡」は、Aクラス・Bクラス・Cクラス・Eクラス・Gクラス・CLA・GLA・GLB・GLC・GLEの現行モデル大部分に適合する。こちらも000SR緩曲面鏡の採用で、視界を約1.9倍に拡大し、ブルーコーティングを施したクローム鏡が眩しさを大幅にカットする。

両製品とも専用設計により、純正ミラーに被せて装着するタイプながら、まるで純正品のような一体感があり、後付け感をまったく感じさせない。左右のホルダーで挟んで取り付けるため、車の外側から見ても後付け感がない。

取り付けは工具不要で、製品本体のホルダーをスライドしてはめ込むだけの簡単仕様。取り付け所要時間はわずか10秒となっている。

