ブリッドのスポーツ＆ラグジュアリーシート『edirb 171/edrib 172』に格調高いレッドが登場

edirb171 ロイヤルレッド［G71RNC］
  • edirb171 ロイヤルレッド［G71RNC］
  • edirb172 ロイヤルレッド［G72RNC］
  • edirb171／edirb172 ロイヤルレッド・背面

自動車レース用シートの老舗・BRIDE（ブリッド）が販売中のスポーツシート「edirb（エディルブ）」シリーズに、通気性が良く、ソフトで滑らかな肌触りのディナミカを生地に採用した「edirb 171/172ロイヤルレッド」が新登場。

格調高い色彩を誇るロイヤルレッドモデルは、乗降性とホールド性のバランスが良く、快適性重視のオールマイティシート「edirb 171/172」をベースとしている。インテリアガード（ガラスコーティング）を施工し、優れた耐久性と防汚性、抗菌、抗ウイルス、防カビを備えたコーティング膜により、更なる快適性が付与されている。

採用されている生地・ディナミカは、旭化成株式会社が開発したスエード調人工皮革。緻密に絡み合った超極細繊維の構造となっており、通気性が良くソフトで滑らかな肌触りが特徴。可能な限りリサイクルポリエステルの使用比率を高め、水性ポリウレタンを用いることで溶剤を使用しないなど、人や環境にも優しいレザー素材となっている。

edirb 171/172 ロイヤルレッドは腿部クッションの違いにより2モデルがあり、ほど良い厚みのあるスタンダードクッション仕様がedirb 171ロイヤルレッド、膝裏の厚さをスタンダードクッションの３分の２に抑えたロークッション仕様がedirb 172ロイヤルレッドとなっている。

価格は両モデルともに32万8900円（税込）。日本製で、保安基準適合モデルとなっている。重量は約14.1kg。取り付けには別売りの車種別シートレールが必要（適合シートレールはRO、RB、RK、LR）。

受注開始は2026年1月13日より。購入・注文は全国のブリッドマイスターショップをはじめ、ブリッド取扱店から。

