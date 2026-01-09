ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ブリッドの高触感素材「ヌグレ」採用のリクライニングシート、カーグッズ・オブ・ザ・イヤー受賞

「カーグッズ・オブ・ザ・イヤー2025」を受賞したブリッド「エルゴスター・ヌグレ」
ブリッドは1月9日、カーグッズマガジン2026年2月号（2025年12月17日発売）において、同社製品「エルゴスター・ヌグレ」が「カーグッズ・オブ・ザ・イヤー2025」を受賞したと発表した。

エルゴスター・ヌグレは2025年4月に発売されたコンフォートリクライニングシートだ。コンパクトでエッジが効いたショルダーサポートが特徴のリクライニングシート「エルゴスター」をベースに、アキレス社が開発した高触感素材「ヌグレ」を表皮素材に採用している。

カーグッズ・オブ・ザ・イヤーは、カーグッズマガジンの恒例企画で、直近1年間に掲載または発売された全新商品を対象に、その年を象徴するカーグッズの名品を選出するものだ。これまでにない機能の獲得や性能面での飛躍、新たな価値観の創出など、登場意義を重視して選定される。該当数や部門賞は設けず、讃えるに値する製品すべてを公式認定する。

ブリッドは1981年設立、資本金3000万円、従業員20名、売上高約15億円の企業だ。45年間にわたり自動車レース用シートの基盤を徹底的に追求し、年間1万2000脚を供給する。国内トップ、世界でも五指に入るスポーツシートメーカーとして、レース用だけでなく乗用車・トラック・船舶や公共施設など広い分野へ進出している。

同社は今後も顧客の要望に応え、シート交換によるカスタマイズの新たな価値を提供できる製品づくりを続けるとしている。

