優れた耐久性と防汚性、ブリッドからガラスコーティング施工の新型シート「エディルブ064V」発売

ブリッド edirb 064V （グレーステッチ）＋別売りアームレスト
  • ブリッド edirb 064V （グレーステッチ）＋別売りアームレスト
  • ブリッド edirb 064V （グレーステッチ）背面
  • ブリッド edirb 064V （レッドステッチ）

自動車レース用シートの老舗・BRIDE（ブリッド）が販売中のスポーツシート「edirb（エディルブ）」シリーズに、エッジの効いた肩部分の形状が特徴的な「BRIDE ERGOSTER（エルゴスター）」をベースとした新型シート「edirb 064V」が新登場。

エディルブ064Vは、室内空間に制約がある車種にも装着しやすい形状設計を採用。ガラスコーティング「インテリアガード」施工により、優れた耐久性と防汚性を実現した。さらに抗菌、抗ウイルス、防カビ機能も備えており、快適性を高めている。

素材ではプロテインレザー、ウルトラスエード、ヌグレを組み合わせて使用。カラーはグレーステッチ、レッドステッチ、ブルーステッチの3色展開で、別売りのアームレストも用意されている。

重量は約15.3kg。難燃生地を採用し、保安基準に適合している。取り付けには別売りの車種別シートレールが必要（適合シートレールはAD、MO、MB、MK、LB、LY、LZ、YZ）。

税込み価格は通常モデルが23万1000円、12V専用のシートヒーター搭載モデルが25万0800円。全国のブリッドマイスターショップをはじめ、ブリッド取扱店で2026年1月13日から受注が開始される。

